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Elon Musk'tan Johnny Depp ve Amber Heard yorumu: İkisi de inanılmaz insanlar!

30.05.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davası sona ermek üzereyken, ünlü aktrisin evliyken aşk yaşadığı iddia edilen Elon Musk'tan süreçle ilgili yorum geldi

Elon Musk'tan Johnny Depp ve Amber Heard yorumu: İkisi de inanılmaz insanlar!

Dünyanın gündemine oturan Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık 'iftira' davası devam ediyor. Çift, 2016 yılında 15 aylık evliliklerini sonlandırmıştı. Ayrılığının nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.

Twitter yatırımcıları Elon Musk'a dava açtı

Olaylı boşanmanın ardından çift, birbirlerine açtıkları 'iftira' davası nedeniyle mahkemede kozlarını paylaşıyor. Artık ikili, davada son dönemece girerken, Heard ile bir dönem aşk yaşadığı ileri sürülen Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan Elon Musk, süreçle ilgili bir yoruma bulundu.

Johnny Depp defamation case against ex-wife Amber Heard continues, in Fairfax, Virginia

Musk, Amber Heard ve Johnny Depp hakkında düşüncelerini paylaşan bir sunucuya sosyal medya hesabından cevap verdi.

"UMARIM İKİSİ DE HAYATLARINA DEVAM EDEBİLİR"

Podcast sunucusu Lex Fridman’ın dava süreciyle ilgili yaptığı yoruma cevap veren Elon Musk, "Umarım ikisi de hayatına devam edebilir. İkisi de inanılmaz insanlar." ifadelerini kullandı.
FILE PHOTO: Tesla CEO Elon Musk attends the Tesla Shanghai Gigafactory groundbreaking ceremony in Shanghai

SUNUCUDAN 5 MADDELİK ÖZET

MIT'de araştırma bölümünde çalışan Fridman, Twitter'dan yaptığı paylaşımda davayla ilgili 5 madde sıraladı. Sunucu, davada yer alan avukatların becerilerine atıfta bulunurken insanların rahatlıkla yalan söyleyebildiğine ve aşkın karmaşık olabileceğine dair yorumlarda bulundu.

Johnny Depp defamation case against ex-wife Amber Heard continues, in Fairfax, Virginia

MAHKEMEYE KATILMASI BEKLENİYORDU

Amber Heard evliyken ünlü aktrisle aşk yaşadığı ileri sürülen Elon Musk'ın, karalama davasında da rol alması beklendi ancak ABD'li girişimci mahkemede yer almadı. Musk’un Depp'ten boşanan Heard’e yardım amaçlı 500 bin dolar verdiği iddia edilmişti.

Johnny Depp defamation case against ex-wife Amber Heard continues, in Fairfax, Virginia

Johnny Depp defamation case against ex-wife Amber Heard continues, in Fairfax, Virginia

Johnny Depp defamation case against ex-wife Amber Heard continues, in Fairfax, Virginia

Johnny Depp defamation case against ex-wife Amber Heard continues, in Fairfax, Virginia

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Elon Musk Johnny Depp
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