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Elon Musk temkinli, Twitter ısrarcı... Dünyayı sallayan anlaşmada neler oluyor?

18.05.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasında sürpriz üstüne sürpriz yaşanıyor. Twitter, platformdaki sahte veya spam hesap oranının yüzde 5'in altında olduğu konusunda ısrarcı olurken, Elon Musk ise temkinli davranıp bu kanıtlanmadıkça satın almanın devam edemeyeceğini söylüyor. Her iki taraftan farklı açıklamalar gelmeye ise devam ediyor.

Elon Musk temkinli, Twitter ısrarcı... Dünyayı sallayan anlaşmada neler oluyor?

Elon Musk, Twitter'ı satın almak için şirket ile 44 milyar dolarlık bir anlaşmaya varmıştı. Tamamlanması beklenen 44 milyar dolarlık anlaşma son gelişmelerle birlikte adeta tıkandı.

YÜZDE 5 TARTIŞMASI SONRASI FRENE BASILDI!

Twitter, platformdaki sahte/spam/bot hesapların oranının yüzde 5'in altında olduğunu açıklamıştı. Ancak bu oran Musk'ı ikna etmemişti. Ünlü milyarder, salı günü ise Twitter CEO'su Parag Agrawal'ın sahte hesap oranının yüzde 5'ten daha az olduğunu kanıtlamadıkça satın alma sürecinin devam edemeyeceğini söyledi ve böylece müzakereleri frenledi. O gün erken saatlerde CEO Agrawal, spam hesapları yakalamakta mükemmel olmadıklarını dile getirmişti.

TWİTTER'I DAHA UCUZA ALMAK MI İSTİYOR?

Bloomberg'in bildirdiğine göre sahte kullanıcıların tüm Twitter hesaplarının en az %20'sini oluşturduğunu tahmin eden Musk, anlaşmayı daha düşük bir fiyattan yeniden müzakere etme önerisinde bulundu. Ünlü milyarder "Twitter anlaşmasının daha düşük bir fiyata yapılması ihtimal dışı değil" açıklaması yaptı.

Twitter

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Twitter, Musk'ın 25 Nisan'da Twitter'ı özel hale getirmeyi teklif etmeden önce platformundaki spam hesaplarının sayısı da dahil olmak üzere Twitter'ın yaptıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bariz bir çaba göstermediğini öne sürdü.

ELON MUSK, SEC'TEN YARDIM İSTEDİ

Elon Musk'ın son adımı ise Twitter'ın kullanıcı hesaplarını araştırmak için SEC'e çağrı yapması oldu. Sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden daha az olduğuna ikna olmayan Musk, SEC'in kullanıcı rakamlarını incelemesini istedi.

TWITTER'DAN SON AÇIKLAMA: KARARLIYIZ

Twitter ise son olarak, Elon Musk anlaşmada tereddüt etse bile 44 milyar dolarlık anlaşmayı tamamlamayı planladığını söyledi.

Yayınlanan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyasında, Musk'ın şirketi özel hale getirme teklifine atıfta bulunarak, anlaşmaya varılan fiyat ve şartlarda işlemi mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı kararlı olduğu bilgisi yer aldı.

Bloomberg'e yapılan açıklamada ise, "İşlemi tamamlamayı ve birleşme anlaşmasını uygulamayı planlıyoruz" denildi.

Twitter ve Musk tarafı, ekim ayında tamamlanması beklenen satın alma anlaşmasına yönelik şartları ve koşulları geçen ay belirlemişti. Buna göre, anlaşmaya uymayan taraf diğer tarafa 1 milyar dolar tazminat ödeyecek.

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Elon Musk
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