Elon Musk şüphelenmekte haklıymış! Aktif hesapların neredeyse Yüzde 20'sinin sahte olduğu açıklandı

Elon Musk'ın dünyayı sallayan 44 milyar dolarlık satın alma anlaşması hala askıda. Musk, "Twitter anlaşması, sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiğini destekleyen ayrıntılar gelene kadar, geçici olarak askıya alındı." ifadelerini kullanarak anlaşmanın askıya alındığını duyurmuştu. Anlaşmanın bundan sonraki seyri merak konusu olurken, yeni bir rapor şaşkına çevirdi.

RAPORDAKİ DETAYLAR TWITTER'IN SÖYLEDİĞİ GİBİ DEĞİL

Twitter'a göre, sahte ve spam hesaplar, kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını oluşturuyor. Muhtemelen Elon Musk sahte ve spam hesapların oranının daha yüksek olduğunu düşünüp şüpheleniyor. Gelen rapor ise Musk'ın şüphelenmekte haklı olabileceğini gösteriyor. Çünkü o rapor, Twitter'ın açıkladığı gibi sahte hesapların toplam aktif kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını değil, neredeyse yüzde 20'sini temsil ettiğini öne sürüyor.

SparkToro ve Followerwonk tarafından hazırlanan raporda, aktif Twitter hesaplarının yüzde 19,42'sinin sahte veya spam olduğu iddia ediliyor. Bu sayı, Twitter tarafından 2021 yılının 4. çeyreğinde verilen resmi tahminin neredeyse dört katına tekabül ediyor.

Rapora göre; rastgele 44.058 aktif hesaptan oluşan bir veri kümesi analiz edildi ve bunların yüzde 19,42'sinin sahte/spam hesap olduğu ortaya çıktı.

ELON MUSK'IN TAKİPÇİLERİ DE SAHTE!

Sparktoro analizine göre Elon Musk'ın takipçilerinin yüzde 70,23'ünün sahte veya spam hesaplar olması muhtemel. Musk'ın sayısı 26 milyonu aşan aktif takipçilerinin yüzde 23,42'si ise sahte/spam hesap olabilir.

