Elon Musk ve Grimes'in ikinci çocukları olduğu ortaya çıktı! Herkesten saklamışlar

Tesla CEO'su Elon Musk, attığı tweet'ler ve yaptığı açıklamalarla gündem olmayı sürdürürken, Kanadalı müzisyen ve sanatçı Grimes, Elon Musk'tan ikinci bir çocuğu olduğunu istemeden de olsa ortaya çıkardı.

"EXA DARK SİDERÆL MUSK" ARALIKTA DOĞMUŞ!

Vanity Fair ile özel bir röportajda Grimes, "Exa Dark Sideræl Musk" adlı kız çocuğunun Aralık ayında doğduğunu itiraf etti. Çiftin, yaklaşık 3 aylık olan kızlarına ise “Y” dediği belirtildi.

BEBEK SESİ DUYUNCA...

Herkesten sır gibi saklanan "Y"nin ortaya çıkması ise hayli ilginç oldu. Aktarılanlara göre Vanity Fair muhabiri Devin Gordon, Grimes'ın evinde röportaj yaparken, bir bebeğin ağlama sesini duydu. Bebeğin ağlamasının çiftin Mayıs 2020 doğumlu X Æ A-12 adlı ilk çocuğundan olamayacağını bilen muhabir, böylece gerçeğin ortaya çıkartılmasında rol oynadı.

İlk başta Grimes'in bebek hakkında konuşmakta tereddüt ettiği, sonunda çocuk için bir taşıyıcı anne kullandığını itiraf ettiği ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çiftin ilk çocukları X Æ A-12'nin doğumunda olduğu gibi, bu haber sosyal medya gündemde oldu ve kullanıcılar Musk-Grimes çiftinin kızlarının ismiyle ilgili yorumlar yaptı.

