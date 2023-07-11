Elsa Hosk bikini üstünü çıkarıp, havuza girdi! Yorum yağdı

İsveçli dünyaca ünlü model Elsa Hosk sınır tanıyamayan paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi ve bikini üstünü çıkarıp havuza girdi. Ünlü modelin üstsüz pozu sosyal medyayı salladı. Ünlü modelin son gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

Elsa Hosk, tatil pozlarını peş peşe paylaştı. Üstsüz havuza giren ünlü model bikinili pozlarıyla adeta nefes kesti.

Ünlü modele sosyal medyada; 'Bu kadarı çok fazla', 'Bunu neden görüyoruz?', 'Çarpıcı görünüyorsun', 'Sen en güzel kadınsın' gibi yorumlar yapıldı.

2015'ten bu yana Tom Daly ile aşk yaşayan 32 yaşındaki Elsa Hosk geçtiğimiz şubat ayında anne oldu.

Doğumdan hemen sonra hızlıca eski formuna kavuşan ünlü model cesur ve iddialı seçimleriyle çok beğeniliyor.

Elsa Hosk, Kasım 1988 yılında doğdu. Birçok ünlü marka için çalışan İsveçli model ve şu anki Victoria's Secret meleklerinden biridir.

Ünlü model 2011'den 2018'e kadar Victoria's Secret için modellik yaptı.Ayrıca markanın, yan kuruluşu PINK'in birçok kampanyasında yer aldı.

2015 yılında 10 yeni Victoria's Secret meleğinden biri olarak ilan edildi.



