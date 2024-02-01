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    4. Emekli ilkokul öğretmeni hakkında şoke eden suçlama! 50'den fazla öğrenci cinsel taciz suçlamasında bulundu

    Emekli ilkokul öğretmeni hakkında şoke eden suçlama! 50'den fazla öğrenci cinsel taciz suçlamasında bulundu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.02.2024 09:01 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Long Island bölgesinde yaşayan emekli bir ilkokul öğretmeni hakkında eski öğrencilerinden cinsel taciz suçlaması geldi. 76 yaşındaki emekli öğretmen Thomas Bernagozzi'nin yıllar içinde kendisini taciz ettiğini iddia ettiği 56 öğrencisini hakkında suç duyurusunda bulundu. Bernagozzi hakkındaki suçlamaları kabul etmezken soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

    ABC 7'nin haberine göre, Bernagozzi, 1970-2000 yılları arasında Mary G. Clarkson İlköğretim Okulu ve Gardiner Manor İlköğretim Okulu'nda üçüncü sınıf öğretmeni olarak çalıştı. 2003 yılına kadar Bay Shore Okul Bölgesi'nde çalışmaya devam etti. Savcılar, görev yaptığı süre boyunca bölgedeki öğrenciler ve meslektaşları tarafından kendisine saygı duyulduğunu, hatta bazı velilerin çocuklarının öğretmeni olması için özel isteklerde bulundukları belirtildi.

    MAĞDURLARIN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

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    New York Eyaleti Çocuk Mağdurlar Yasası'nın 2019'da kabul edilmesinin ardından, küçükken istismara uğrayan mağdurların, 55 yaşına gelene kadar istismarcıya karşı hukuk davası açmasına izin verildi. Bu yasa kapsamında Bernagozzi'ye 45 eski öğrencisi dava açtı. 21 Aralık'ta tutuklanan Bernagozzi, birinci dereceden bir çocuğa karşı cinsel davranış ve birinci dereceden sodomi ile suçlandı. Her suçlama için 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

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    Suç duyurusuna göre bir çocuk 1997-2000, diğeri ise 1989-1991 yılları arasında istismara uğradı. ABC 7'ye göre tutuklanmasından bu yana 11 kurban daha ortaya çıktı. Kurbanların yaşları 4 ila 8 arasında değişiyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Öğretmen cinsel taciz
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