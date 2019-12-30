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  4. Emily Ratajkowski'den rekor kıran sütyen tanıtımı

Emily Ratajkowski'den rekor kıran sütyen tanıtımı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Birçok ünlü gibi model Emily Ratajkowski de kendi iç çamaşırı markasını kurdu. Inamorata adını verdiği çamaşır markasından dantelli beyaz bir sütyen tanıtan Emily, beklemediği bir ilgiyle karşılaştı. Seksi modelin fotoğrafına ilk beş saat içinde 2 milyon beğeni aldı.

Emily Ratajkowski'den rekor kıran sütyen tanıtımı

Kim Kardashian, Rihanna, Ivanka Trump gibi birçok ünlü artık kendi isimlerini taşıyan çamaşır ve giyim markalarına sahipler. Markalarının tanıtımlarını ise Instagram'dan yapmaları yeterli oluyor.

Bu ünlülere katılan son isimse iç çamaşırı markası Inamorata ile gündeme gelen Emily Ratajkowski oldu.

Markasından seksi bir sütyenle poz veren Emily beğeni yağmuruna tutuldu. Dolgun göğüsleriyle dikkat çeken seksi model, bakalım bu ilgiyi çamaşır satışlarında da yakalayabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski Inamorata

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