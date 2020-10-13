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Emniyet Genel Müdürlüğü: "Son zamanlarda alkollü içki zehirlenmesine bağlı olarak farklı illerimizde ölüm olayları yaşanmıştır. Olaylarla ilgili Emniyet birimlerimizce yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 58 şüpheliden 7’si tutuklanmıştır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 13:49 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Son zamanlarda yaşanılan alkollü içki zehirlenmesine bağlı olarak farklı illerdeki ölüm olayları ile ilgili Emniyet birimlerince yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 58 şüpheliden 7’sinin tutuklandığını açıkladı.Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, toplum sağlığının korunması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Birimlerince 2020 yılında 1.483 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu gerçekleştirildiği belirtilerek yapılan operasyonlarda 2 bin 242 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, 215 bin 285 şişe ile 606 bin 706 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildiği ve 128 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildiği kaydedildi."Son zamanlarda alkollü içki zehirlenmesine bağlı olarak farklı illerimizde ölüm olayları yaşanmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Son zamanlarda yaşanılan alkollü içki zehirlenmesine bağlı olarak farklı illerdeki ölüm olayları ile ilgili Emniyet birimlerince yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 58 şüpheliden 7’sinin tutuklandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, toplum sağlığının korunması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Birimlerince 2020 yılında 1.483 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu gerçekleştirildiği belirtilerek yapılan operasyonlarda 2 bin 242 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, 215 bin 285 şişe ile 606 bin 706 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildiği ve 128 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildiği kaydedildi.
"Son zamanlarda alkollü içki zehirlenmesine bağlı olarak farklı illerimizde ölüm olayları yaşanmıştır. Olaylarla ilgili Emniyet birimlerimizce yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 58 şüpheliden 7’si tutuklanmıştır" denilen açıklama şöyle devam etti:
"Yaşanan ölüm olaylarına sebebiyet veren sahte etil alkollerin kaynağının tespitine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Mersin ve İstanbul KOM Birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde tespit edilen 2 depoya yönelik 12.10.2020 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramalarda 10.505 litre etil alkol, bin 550 adet boş bidon, bin adet kapak, 3 adet içki üretim makinası ve çok sayıda sahte etil alkol etiketi ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan operasyonlarla etil alkolün piyasaya dağıtılması engellenerek daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Birimlerince ölüm olayları sonrasında 5- 11/10/2020 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 16 bin 737 litre etil alkol, 3 bin 253 litre ile 2 bin 495 şişe sahte alkollü içki ele geçirilmiştir.
Son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili olarak yaptığımız araştırmalar ve elde ettiğimiz bulgular sonucunda; marketlerde satılan ve dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırmak suretiyle içilmesinden dolayı zehirlenme vakalarının yaşandığı anlaşılmıştır.
Halkımızın sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir."

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