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'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu, hem RSV hem Influenza! Yüksek ateş, bitmek bilmeyen öksürük...

26.12.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklıklarındaki değişim ve dengesizlik hastalıkları da beraberinde getiriyor. Aileler özellikle Aralık ayında yine hastanelerin yolunu ezberledi! Okullarda başlayan hastalıklar çocuklardan ailelere geçiyor. Birden fazla virüs ve bakterinin peş peşe hasta ettiği salgınla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Şubat ayını işaret etti.

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu, hem RSV hem Influenza! Yüksek ateş, bitmek bilmeyen öksürük...

Okul çağı çocuklarını hedef alan hastalık hem polikliniklerde hem de acil servislerde yoğunluğa neden oldu. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının son haftalarda arttığını dile getiren Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, acil servislerde de yoğunluk olduğunu, özellikle çocuklar arasındaki enfeksiyonların tırmanışa geçtiğini, bu durumun Şubat sonuna kadar devam edebileceğini belirtti.

KOMBİNE HASTALIKTA ÖKSÜRÜK GEÇMİYOR! HEM RSV HEM INFLUENZA...

Kombine hastalık, ailelerin kabusu olmaya devam ediyor! Hem RSV hem Influenza virüsü birleşerek yoğun yorgunluklara neden oluyor. Prof. Dr. İftahar Köksal; bazen iki virüsün birleştiğini bazen de bir virüsün üstüne bakterinin bindiğini dile getiriyor.

Hastalığın yarattığı en büyük sorunlardan ikisi, yüksek ateş ve uzamış öksürük! Çocuklarda bu virüslerin etkisi nedeniyle ateş 40 dereceye kadar yükselebiliyor. Kontrol edilemeyen halsizlik de en büyük bulgulardan biri...

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VİRÜS OKULLARDAN EVLERE DAĞILIYOR

İki virüs de en çok okul çağındaki çocuklarda görülüyor. Kreş ve okullarda dağılan hastalıklar çocukları olumsuz etkiliyor. Uzmanlar maske ve el hijyeninin önemine vurgu yapıyor.

Profesör Doktor İftahar Köksal, kombine hastalıklardan korunmak için maskenin önemine dikkat çekiyor. Grip ve zatürre aşılarının da tam ve eksiksiz olarak yaptırılmasını belirten Köksal; hastalığın yayılmaması için bunların elzem olduğunun altını çizdi.

'Aşıyı yaptırırsak maske takılırsa, sosyal mesafeye dikkat edersek bu kışı biraz daha rahat geçiririz. El hijyeni de özellikle bu virüslerde çok önemli...'

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