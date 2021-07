En çok iz bırakan müzeler seçildi! Türkiye’de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada ise Louvre Müzesi kazandı

Uluslararası Müzecilik Derneği 2021 yılı mart-haziran ayları arasında, 2 bin 544 kişinin katılımıyla geniş kapsamlı anket çalışması yaptı. Ankette yöneltilen “Türkiye'de gezdiğiniz, sizde etki bırakan müze hangisidir" sorusuna katılımcıların çoğunluğu 1921 yılından beri Ankara'da hizmet veren tarih ve arkeoloji ağırlıklı 'Anadolu Medeniyetleri Müzesi' yanıtını verdi. Bu müzeyi sırasıyla İstanbul Arkeoloji, Anıtkabir, Efes, Masumiyet, Topkapı Sarayı ve Ayasofya müzeleri de yüksek oyla izlerken, Zeugma, Rahmi Koç, Trabzon Şehir, Troya, Kariye, Sakarya, Odunpazarı, Ulucanlar Cezaevi, Kapadokya ve İzmir Radyo ve Demokrasi Müzesi de listede yer aldı.

Katılımcılar “Türkiye'de hangi müzeyi görmek istersiniz" sorusuna Şanlıurfa'daki UNESCO tarafından dünya mirası listesinde yer alan 'Göbeklitepe Kazı ve Müzesi' yanıtını verirken, bu tercihi sırasıyla Gaziantep'teki Zeugma, Anadolu Medeniyetleri, Topkapı Sarayı, İstanbul Arkeoloji, Noel Baba Kilisesi, Troya, Efes, Kapadokya müzeleri ve Yerebatan Sarnıcı izledi.

DÜNYADA LOUVRE

Ağırlıklı olarak müze ziyareti gerçekleştirmiş kişilerden oluşan anket katılımcıları “Dünyada hangi müzeyi görmek istersiniz" sorusu ise açık ara farkla Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve Mona Lisa tablosuyla zihinlerde yer eden ünlü 'Louvre Müzesi' karşılığını buldu. Dünyada gezilmek istenen müzeler listesinde Londra - British Museum, Mısır Kahire Müzesi, New York - Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Hollanda - Oegstgeest - Corpus İnsan Vücudu Müzesi, Roma - Vatikan Müzesi, Napoli - Pompeii, Jamaika Kingston - Bob Marley, Viyana Askeri Tarih, Atina - Akropolis, New York Museum Of Modern Art (Moma) da yer aldı.

'MÜZELERİN SAYISININ ARTIRILMASI LAZIM’

Uluslararası Müzecilik Derneği Genel Başkanı Dr. Hakan Tartan, müzelerin ve genel bağlamda kültür ve sanatın özellikle pandemi sürecinde insanları iyileştirici ve mutluluğa yönlendirici özelliklerini de dikkate almak gerektiğini belirterek şunları söyledi “İnsanlar adına öğretici, eğitici, bilgilendirici ve tamamlayıcı değerler taşıyan müzeler, Türkiye'de de her geçen gün daha çok ilgi görüyor. Ülkemizin kültürel ve tarihi değer ve güzelliklerini ön plana çıkaran müzeler artık uluslararası literatürde de daha çok yer buluyor. Bu elbette sevindirici ancak müzelerin sayısının artırılması, özellikle butik müzelerle kentlerin ve beldelerin kültürel ve tarihsel özelliklerinin tanıtılması toplumsal gelişim adına da önemli bir ödev. Bir yandan Türkiye'nin müzeler, kültür ve sanat yoluyla tanıtımına katkı sağlamaya çalışan derneğimiz, bir yandan da özellikle yerel yönetimler ve beldelerle özdeşmiş kişiler üzerinden yeni müzeler kurulmasına katkı koyuyor."

