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EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Instagram, Facebook ve WhatsApp'a özel bayraklı, yeni, dualı ve resimli cuma mesajları

05.10.2023 23:06 | Son Güncelleme:
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Resimli, bayraklı cuma mesajları ile ayetli, dualı ve yeni olarak internette araştırılıyor. Yarın birçok kişi WhatsApp, Instagram veya Twitter'da paylaşımda bulunacak. Diyanet İşleri de hutbe konusunu "Camiler ve din görevlileri: Hayrın anahtarı, şerrin kilidi" olarak belirledi. Ellerin semaya açıldığı, camilerin dolup taştığı bu mübarek günde tüm sevdiklerinize anlamı ve resimli cuma mesajlarını gönderin. İşte anne, baba, eş ve sevgili için ayetli, dualı, yazılı ve bayraklı cuma mesajları

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Instagram, Facebook ve WhatsApp'a özel bayraklı, yeni, dualı ve resimli cuma mesajları

Cuma mesajları bayraklı, resimli, yeni, en güzel, ayetli ve hadisli seçenekleriyle internette araştırılıyor. Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre cuma namazı İstanbul'da saat 12:57'de, Ankara'da 12:42'de, İzmir'de ise 13:05'te kılınacak. En yeni, en güzel, ayetli, hadisli ve resimli cuma mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte en yeni resimli cuma mesajları...

EN YENİ, EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Cumanızı en içten dileklerimle kutlar, Allahın bereketinin, sevgisinin ve korumasının üzerinizde olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!

Ey büyük Allah’ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.

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Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünyaya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allahın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

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"Cumanız bereket, dualarınız kabul, gününüz aydınlık olsun. Hayırlı Cumalar."

"Bu mübarek Cuma gününde, tüm dileklerinizin kabul olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar."

"Günlerin en faziletlisi Cuma'dır. Bu güzel gün, hayırlara vesile olsun. Hayırlı Cumalar."

"Rabbim, Cuma'nızı bereketli, kalbinizi huzurlu, ailenizi mutlu kılsın. Hayırlı Cumalar."

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"Dualarımız, sevdiklerimiz için kabul olsun. Cuma gününüz hayırlı olsun."

"Yüce Allah'ın rahmeti, Cuma gününün huzuru ile kalplerimize dolsun. Hayırlı Cumalar."

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Can dostum, Rabbimiz bugün kullarını Cuma’nın nimetleriyle şereflendiriyor. Dualarımızı eksik etmeyelim. Hayırlı cumalar.

Huzur ve bereketin habercisi Cuma günüdür. Rabbimizin rahmet yağdırdığı bu gözel günü en iyi şekilde değerlendirelim.

"Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar."

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"Her Cuma olduğu gibi, bugün de hayatınıza bereket, huzur ve neşe getirmesini dilerim. Allahın rahmeti, sevgisi ve koruması hep üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar!"

-Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin


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