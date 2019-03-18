En İyi Bluetooth Hoparlörler

Kablosuz teknolojilerin hayatımızda daha geniş bir yer almasıyla birlikte ön plana çıkan en önemli ürünlerden birisi de şüphesiz ki bluetooth hoparlörler oldu. Sadece iç mekanlarda değil, aynı zamanda havuz, sokak, piknik alanı gibi dış ortamlarda da müzik keyfini kesintisiz bir şekilde yaşamamıza olanak tanıyan bu cihazlar, her an yanımızda olabilecek ve kolayca taşınabilecek şekilde tasarlanıyorlar. Her bütçeye uygun, farklı özellikte ürünlerin olduğu piyasada en iyi bluetooth hoparlörü seçmek ise hiç de kolay değil. Eğer siz de müzik keyfini her ortamda yaşamak istiyorsanız ve bütçenize göre en iyi kablosuz hoparlörü arıyorsanız hazırladığımız listeden faydalanabilirsiniz. Editörün Tercihi:JBL GO2 JBL'in GO 2 model kablosuz bluetooth hoparlörü, tabletinizden ya da akıllı telefonunuzdan aldığı sinyaller ile yüksek kaliteli bir ses akışı sunar. Ürünün ön plana çıkan özelliği ise uygun fiyata satın alınabiliyor olması. Dahili ve şarj edilebilir Li-ion pili sayesinde beş saate kadar kullanım süresini destekleyen bu üründen, bluetooth hoparlör için çok para vermek istemeyen ama iyi bir ürüne sahip olmak isteyenler için iyi bir alternatif olarak bahsetmek mümkün. Su geçirmez özelliği de bulunan JBL GO 2, sahil ya da havuz kenarlarında müzik keyfinden uzak kalmadan eğlenceye devam etmenize olanak tanır. Telefon görüşmeleriniz için dahili mikrofona da sahip olan JBL GO 2 ile akıllı telefonunuzdan uzakta olsanız bile hoparlöre bağlı olmanız halinde telefon görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca mikrofonda gürültü önleyici bir özelliğin de olduğunu söyleyelim.

Birbirinden farklı renk seçenekleri ile her zevke göre renk tonuna sahip olan JBL GO 2, başarılı bir ses deneyimi sağlar. Her yere kolaylıkla taşınabilir boyutta olması, fiyatına kıyasla gayet iyi bir ses deneyimi yaşatması ve beş saate varan şarj süresine sahip olması gibi detaylar göz önüne alındığında JBL GO 2'nin kendi sınıfındaki en iyi bluetooth hoparlörler arasında olduğunu söyleyebiliriz. JBL GO 2 ve aradığınız tüm hoparlör modelleri en uygun fiyatlarla Amazon'da! Fiyat/Performans Ürünü: Philips BT6900 Kablosuz bir hoparlörde aranan en önemli özelliklerden birisi şüphesiz ki hızlı şarj olabilmesidir. Philips'in bu ürünü ise hızlı şarj edilebilme özelliğiyle birlikte 10 saate kadar kesintisiz müzik keyfinin kapılarını açıyor. Ayrıca gürültü önleme fonksiyonu sayesinde ürünün pili zayıfken bile yüksek kalite korunabilir. Her türlü akıllı cihazla kolaylıkla bağlantı kurabilen Philips'in BT6900 model bluetooth hoparlörü, 30 metreye kadar güçlü bağlantı olanağı tanır. Dolayısıyla akıllı cihazınızla hoparlörünüzün her zaman çok yakın konumlarda olmasına gerek kalmaz. Üç kat daha hızlı şarj edilebilen, darbelere karşı direnç gösteren, toz ve su geçirmez özelliklere sahip olan bu cihazı dış ortamlarda da güvenle kullanmak mümkün.

DuraFit kumaşı ile hem görsel hem de fonksiyonel faydalar sunan ürün, çizilmelere karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. Ekstra bas artırma ve genişletme için bas radyatörlerine sahip olan hoparlör, hem iç mekanlarda hem dış mekanlarda en iyi deneyimi yaşatır. Telefon görüşmeleri için dahili mikrofona sahip olan bu cihaz, bir arama söz konusu olduğunda müziği anında durdurur ve görüşmenin gerçekleşmesine olanak tanır. Ön çıkışındaki neodimyum sürücüsüyle basların zengin ve derin olduğu doğal, güçlü bir ses performansı sergiler. Philips BT6900 aradığınız tüm hoparlör modelleri en uygun fiyatlarla Amazon'da! En Yüksek Performans: JBL Flip 4 Ergonomik tasarımıyla ön plana çıkan JBL'in Flip 4 model bluetooth hoparlörü, müziği her an hissetmek isteyenler için en iyi ürünlerden birisi. Gelişmiş fonksiyonları sayesinde güçlü baslarla müzik dinleme keyfini üst seviyeye taşıyan ürün, 3,5 saatlik bir süre içerisinde şarj edilebilir ve 12 saate kadar kesintisiz müzik keyfi sunar. Ayrıca JBL Connect özelliği sayesinde 100'den fazla JBL Flip 4 model hoparlör ile bağlantı kurabilmenize ve çok sayıda hoparlörden ses çıkışı alarak daha yüksek sesle ve geniş konuma yayılacak seviyede müzik dinlemenize olanak tanıyan bu ürün, yedi farklı renk seçeneğine sahip. Su geçirmez özelliğe sahip olan JBL Flip 4, 1 metre derinlikteki suda yarım saat boyunca sorunsuz bir şekilde kalabilir. Dolayısıyla yağmurda, duşta, havuz kenarında güvenli bir şekilde müzik keyfi yaşatır. Ürünün bir diğer önemli detayı ise aynı anda iki tane akıllı cihazla bağlantı kurabilmesi.