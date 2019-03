En İyi Bluetooth Hoparlörler

Kablosuz teknolojilerin hayatımızda daha geniş bir yer almasıyla birlikte ön plana çıkan en önemli ürünlerden birisi de şüphesiz ki bluetooth hoparlörler oldu. Sadece iç mekanlarda değil, aynı zamanda havuz, sokak, piknik alanı gibi dış ortamlarda da müzik keyfini kesintisiz bir şekilde yaşamamıza olanak tanıyan bu cihazlar, her an yanımızda olabilecek ve kolayca taşınabilecek şekilde tasarlanıyorlar. Her bütçeye uygun, farklı özellikte ürünlerin olduğu piyasada en iyi bluetooth hoparlörü seçmek ise hiç de kolay değil. Eğer siz de müzik keyfini her ortamda yaşamak istiyorsanız ve bütçenize göre en iyi kablosuz hoparlörü arıyorsanız hazırladığımız listeden faydalanabilirsiniz.

Editörün Tercihi:JBL GO2

JBL'in GO 2 model kablosuz bluetooth hoparlörü, tabletinizden ya da akıllı telefonunuzdan aldığı sinyaller ile yüksek kaliteli bir ses akışı sunar. Ürünün ön plana çıkan özelliği ise uygun fiyata satın alınabiliyor olması. Dahili ve şarj edilebilir Li-ion pili sayesinde beş saate kadar kullanım süresini destekleyen bu üründen, bluetooth hoparlör için çok para vermek istemeyen ama iyi bir ürüne sahip olmak isteyenler için iyi bir alternatif olarak bahsetmek mümkün. Su geçirmez özelliği de bulunan JBL GO 2, sahil ya da havuz kenarlarında müzik keyfinden uzak kalmadan eğlenceye devam etmenize olanak tanır. Telefon görüşmeleriniz için dahili mikrofona da sahip olan JBL GO 2 ile akıllı telefonunuzdan uzakta olsanız bile hoparlöre bağlı olmanız halinde telefon görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca mikrofonda gürültü önleyici bir özelliğin de olduğunu söyleyelim.