En iyi fotoğraf ve videoları çekebileceğiniz kamerası en iyi telefonlar

Gündelik birçok işin pratik şekilde halledilmesine yardımcı olan akıllı cep telefonları, yüksek çözünürlüklü kamera donanımları sayesinde birbirinden net ve kaliteli çekimler yapabiliyor. Birçok ünlü markanın fotoğraf ve video kaydı konusunda hassas olan kullanıcıların yüzlerini gülümsetecek kameralı telefon modelleri bulunuyor. Kameralı telefon seçiminde sunulan özelliklere dikkat etmek gerekiyor. Yüksek çözünürlük, derinlik algısı, geniş açı, Bokeh efekti, yüksek zoom ve gece çekimi gibi özellikler; kamera kalitesini doğrudan belirliyor. Kamerasıyla beğeni kazanan akıllı telefonların geniş depolama kapasiteli, çift hat destekli, güçlü işlemcili ve tasarımıyla estetik bir görünüm sunan birçok farklı modeli bulunuyor. Hazırsanız bu modelleri incelemeye başlayalım!

1. Profesyonel çekimler için: Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akıllı Cep Telefonu

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"En kaliteli cep telefonu markası hangisi?" sorusu sorulduğunda bir adım öne çıkan Xiaomi, birbirinden kaliteli modelleriyle her ihtiyaca yanıt veren ürünler ortaya koyuyor. Xiaomi markasının en iyi telefonları arasında bulunan Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akıllı Cep Telefonu, 6.67 inç boyutundaki Full HD+ AMOLED ekranıyla kullanıcılarından tam not alıyor. 120 Hz ekran yenileme hızıyla da akıcılık sunuyor. Modelin en önemli özelliği 108 MP değerinde profesyonel bir kamera sahip olması. Böylece akıllı telefon, en kaliteli fotoğraf ve videoların çekilmesine imkân veriyor. 5000 mAh bataryası bulunan model, 67 w turbo şarj desteği sunarak pil konusunda da kullanıcılarına problem yaşatmıyor. Ayrıca IP53 sertifikası sayesinde su sıçramalarına karşı direnç gösterdiğini kanıtlıyor.

2. Yapay zekâ destekli kamera: Huawei Nova Y70 Mavi Akıllı Telefon

İşlevsel ve kaliteli akıllı cep telefonu modelleriyle tanınan Huawei markasının en iyi kameralı telefonu olan Huawei Nova Y70 Mavi Akıllı Telefon, birbirinden etkileyici özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Son derece pratik bir kontrol paneli sunan model, karmaşık telefonlardan hoşlanmayanlar için alternatif yaratıyor. Device+ özelliği sayesinde bilgisayar ve tabletlerle etkileşime girebiliyor. 8 MP akıllı ön kamerası sayesinde etkileyici selfielerin çekilmesini sağlayan model, yapay zekâ desteği sayesinde cildi pürüzsüzleştirerek güzelliğin ortaya çıkmasını sağlıyor. Arka kısımda üçlü kamera bulunduruyor, uzak manzaraları ve muhteşem tabloları tek dokunuşla en iyi kalitede kaydedebiliyor. 6000 mAh pil gücü sunan modelin 22,5 w hızlı şarj özelliği bulunuyor. Ayrıca on dakikalık şarjla üç saat boyunca video izlenebiliyor.

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3. Gelişmiş video kayıt seçenekleri: Oppo Reno 4 Pro 256 GB Mavi Cep Telefonu

Son derece estetik ve modern tasarımıyla görenleri büyüleyen Oppo Reno 4 Pro 256 GB Mavi Cep Telefonu, 6.5 inç boyutundaki geniş Full HD+ AMOLED ekranı ve 90 Hz yenileme hızıyla akıcı ve keyifli bir telefon kullanımı sunuyor. 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 720G işlemcisi ve 8 GB RAM'i sayesinde birçok işi aynı anda ve aynı verimlilikte gerçekleştirebiliyor. Modelin en önemli özelliği hem ön hem arka kamerasıyla her koşulda üstün kalitede fotoğraflar çekebilmesi olarak karşımıza çıkıyor. 80 derece açı sunan 48 MP değerindeki arka kamerasıyla 4K videoları 30 FPS hızında kaydedebiliyor. 32 MP değerindeki ön kamera, kaliteli selfie'ler sunmasının yanı sıra telefonuyla online konferanslara katılanlara da avantaj sağlıyor.

4. Fiyat performans ürünü: Casper Via G5 64 GB Derin Mavi Akıllı Telefon

En iyi akıllı telefon markaları arasında bulunan Casper, uygun fiyat ve kaliteyi buluşturduğu için sıklıkla tercih ediliyor. Kamerası en iyi ucuz telefonlar arasında fark yaratan Casper Via G5 64 GB Derin Mavi Akıllı Telefon, 114 derecelik geniş arka lensleri sayesinde birbirinden etkileyici panoramik çekimler yapıyor. Dar alanlarda bile geniş açı lensleriyle eşsiz manzaraları yakalayabiliyor. 8 MP değerinde ön kamerası bulunan model, güzellik modu sayesinde sosyal medyaya koymalık harika selfie'ler çekiyor. 5000 mAh pil gücüyle dikkat çeken model, tam dolu şarjla 12 saat kesintisiz video oynama olanağı sunuyor. Modelin parmak izi tarayıcısına sahip olması da cabası!

5. Tarzınızı fotoğraflara yansıtın: Xiaomi Redmi 9T 4 GB RAM 128 GB Turuncu Cep Telefonu

Xiaomi markasının en iyi kameralı telefonları arasında üst sıralarda yer alan Xiaomi Redmi 9T 4 GB RAM 128 GB Turuncu Cep Telefonu, özellikleriyle muhteşem bir akıllı telefon deneyimi vadediyor. Yüksek verimli işlemcisi sayesinde verimli bir performans sergileyen model, düşük güç tüketimiyle enerji verimliliği sağlıyor. Modelin önemli bir özelliği de yüksek performanslı yapısı sayesinde ısınma sorunu yaşatmaması. Yapay zekâ destekli kamerasıyla kullanıcılarının gönlünde taht kuran model, portre çekiminden manzara çekimine kadar üst düzey kalite sunuyor. HDR, makro çekim ve panorama modlarıyla geniş çeşitlilik sunuyor. Ayrıca altı elementli lens sistemi sayesinde her görüntünün net olmasını sağlıyor.

6. Bütçesi kısıtlı olanlara: Reeder S19 Max Pro 256 Gb Altın Akıllı Telefon

Bütçesi kısıtlı olan ve uygun fiyata iyi kamera özelliklerine sahip bir telefon almak isteyenlere Reeder S19 Max Pro 256 Gb Altın Akıllı Telefon tavsiye ediliyor. En ucuz kameralı telefon çeşitleri arasında bulunan model, 48 MP kamerasıyla film karelerini andıracak başarılı ve etkileyici fotoğraflar çekebiliyor. Ön kamerasında 16 MP çözünürlük sunan model, selfie çekimini pratik ve eğlenceli bir hale dönüştürüyor. 5000 mAh pil gücüyle gün boyu kullanıcılarına tam destek sunmasının yanında 256 GB depolama alanıyla da dikkat çekiyor. Böylece sevilen birçok fotoğraf, video, oyun, müzik ve uygulama; alan problemi yaşanmadan telefona kaydedilebiliyor. Güçlü donanımı sayesinde birden fazla uygulamayı tam performans göstererek çalıştırabiliyor.

7. Güçlü donanım: Realme C25s 128 GB Water Blue Cep Telefonu

2020'de kamerası en iyi telefonlar modelleri arasında önemli bir yere sahip olan Realme C25s 128 GB Water Blue Cep Telefonu, kalitesi ve üstün donanımıyla kullanıcılarını memnun ediyor. 6000 mAh pil gücü sunan model, tam dolu şarjla 117 saat boyunca kesintisiz müzik çalabiliyor. Ayrıca 18 w hızlı şarj desteği sayesinde zaman açısından da avantaj sunuyor. Arka kısmında üç kamera bulundurmasıyla dikkat çeken model, ana kamerada 48 MP çözünürlük sunarak müthiş bir kalite yakalıyor. Yüksek MP değeri sayesinde her rengi gerçek tonunda yakalayan model, makro çekim kalitesiyle de kullanıcılarından geçer not alıyor.

8. Her koşulda mükemmel çekim: TCL 20l Plus 256 GB Siyah Akıllı Telefon

Sade ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan TCL 20l Plus 256 GB Siyah Akıllı Telefon, 2021'deki kamerası en iyi telefon modelleri sıralandığında zirvede yer alıyor. 8 çekirdekli ve yapay zekâ destekli işlemcisi sayesinde birçok işlemi aynı anda yapabilen model, yüksek hız ve akıcılık sunuyor. 6.67 inç boyutundaki geniş ekranı ve Full HD+ çözünürlük kalitesiyle etkileyici bir ekran deneyimi sunmasının yanında kamera konusunda da kullanıcılarının yüzlerini güldürüyor. Arka kısımda bulunan yapay zekâ destekli dört kamerasıyla en iyi fotoğrafların çekilmesine imkân tanıyan model, 64 MP çözünürlüğü sayesinde her ayrıntıyı net bir şekilde kaydedebiliyor. Modelin 256 GB'lık depolama alanı sunması da önemli bir ayrıntı.

9. Her ihtiyaca uygun: Samsung Galaxy M12 128 GB Mavi Cep Telefonu

En kaliteli ve en iyi cep telefonu markaları arasında zirvede bulunan Samsung, birçok işlevsel cep telefonu modeli üretiyor. "Samsung marka en iyi kameralı telefon hangisi?" diye soranlara tavsiye edilen Samsung Galaxy M12 128 GB Mavi Cep Telefonu, 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP dörtlü kamera sistemiyle etkileyici bir kamera performansı sunuyor. 123 derecelik geniş açısı sayesinde her fotoğraf karesine daha fazla perspektif katıyor. 8 MP'lik ön kamerası bulunan model, canlı odak özelliği sayesinde harika selfie'ler çekebiliyor. Tasarım olarak kullanıcılarından tam not alan model, yuvarlatılmış kenarları sayesinde ele tam oturuyor ve kolayca kullanılabiliyor. Modelin 5000 mAh pil gücü ve 15 w adaptif hızlı şarj desteği sunması da çok seviliyor!

10. Kusursuz selfie çekimleri için: General Mobile Gm 22 Pro 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu

Akıllı telefon alanında fiyat performans ürünleriyle tanınan General Mobile'ın Gm 22 Pro 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu modeli, 2021'in en iyi kameralı telefon modelleri arasında bulunuyor. Güçlü MediaTek Helio G95 işlemcisi ve 8 GB RAM'i sayesinde nefes kesici bir hız deneyimi sunuyor. Arka kısımda dörtlü kamera sistemi kullanan modelin ana kamerası 108 MP çözünürlüğe sahip. Ayrıca kamerada yapay zekâ desteği de bulunuyor. 115 derecelik ultra geniş açısı sayesinde harika fotoğraflar çekebiliyor. Modelin en önemli özelliği ön kamerada 16 MP çözünürlük sunması. Böylece cihaz, birbirinden etkileyici selfie'ler çekilmesine olanak tanıyor.

11. Yüksek çözünürlüklü OIS kamera: Samsung Galaxy A52 128 GB 8 GB RAM Siyah Cep Telefonu

Kamerası iyi telefon önerileri istendiğinde bir adım öne çıkarak kalitesiyle kendini belli eden Samsung Galaxy A52 128 GB 8 GB RAM Siyah Cep Telefonu, kullanıcı dostu özellikler sunarak verimli bir kullanım vadediyor. IP67 sertifikası bulunan model, suya ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor. Böylece zorlu koşullarda bile güvenle kullanılabiliyor. 64 MP çözünürlüğündeki OIS kamerasıyla fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor. Çekimlerde meydana gelen bulanıklığı ortadan kaldırarak düşük ışıkta bile en iyi kaliteye sahip fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Hem üst hem alt kısımda bulunan iki adet hoparlör, sinematik ses kalitesi sunuyor.

12. Kaliteden vazgeçemeyenler için: Apple iPhone 13 128 GB Gece Yarısı Akıllı Telefon

Kalite denildiği zaman akla gelen ilk markalar arasında yer alan Apple, en iyi kameralara sahip birçok akıllı telefon modeline sahip. Apple markasının en iyi kameralı telefonları arasında üst sıralarda yer alan Apple iPhone 13 128 GB Gece Yarısı Akıllı Telefon, şık tasarımının yanı sıra akıllı özellikleriyle de ilgi çekiyor. 6.1 inç boyutundaki Super Retina XDR ekranıyla büyüleyici bir görsellik sunan model, güçlü bataryası sayesinde tam dolu şarjla 19 saate kadar video oynatabiliyor. 12 MP geniş ve ultra geniş kameralarıyla yüksek kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Akıllı HDR 4, gece modu ve 4K video kaydı gibi konularda da kullanıcılarını memnun ediyor.

13. Kullanıcı dostu özellikleriyle: Oneplus 7T Pro 256 GB Haze Blue Akıllı Telefon

En iyi amiral gemisi telefon modelleri arasında bulunan Oneplus 7T Pro 256 GB Haze Blue Akıllı Telefon, üstün donanımı ve çağdaş tasarımıyla beğenileri topluyor. En iyi kameralı telefon çeşitleri arasında bulunan model, optik görüntü sabitleme özelliği sayesinde profesyonel çekimler yaparak kullanıcılarının gönlünde taht kuruyor. F1.6 diyafram açıklığı ve 48 MP çözünürlük sunan model, yapay zekâ desteğiyle de dikkat çekiyor. 4085 mAh bataryasıyla günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Ayrıca bataryanın hızlı şarj desteği sayesinde çabucak şarj olması zaman tasarrufu sağlıyor. 256 GB geniş depolama alanıyla kullanıcılarını sevindiriyor.

14. Sıra dışı kamera performansı: Xiaomi POCO M4 Pro 6 GB RAM 128 GB ROM Cep Telefonu

Birbirinden etkileyici özellikleriyle en iyi telefon modelleri arasında bulunan Xiaomi POCO M4 Pro 6 GB RAM 128 GB ROM Cep Telefonu, kamera kısmında sunduğu özellikleriyle kendine hayran bırakıyor. Model, 64 MP yüksek çözünürlüklü üçlü kamera sistemi kullanıyor. Ultra geniş ve makro lensleriyle ayrıntıları en iyi şekilde fotoğraflamak isteyenleri memnun ediyor. 8 çekirdekli MediaTek Helio G96 işlemcisi ve 6 GB RAM'iyle hızlı bir kullanım sunan model, 5000 mAh pil gücü ve 33 w değerindeki hızlı şarj özelliğiyle kullanıcılarının takdirini kazanıyor. Modelin güçlü donanımına rağmen son derece hafif olması da önemli bir ayrıntı.

15. Her zaman en iyisini isteyenlere: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512 GB 12 GB RAM Bordo Cep Telefonu

Her konuda ilk tercihini yüksek kaliteli ürünlerden yana kullananların mutlaka göz atması gereken Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512 GB 12 GB RAM Bordo Cep Telefonu, akıllı telefon alanında bir devrim yaratıyor. Yüksek performanslı donanımı sayesinde hem akıcı bir kullanım deneyimi yaşatıyor hem aynı anda birçok uygulamayı tam performans çalıştırmaya devam edebiliyor. 108 MP'lik yüksek çözünürlük sunan model, akıllı piksel sensörleri sayesinde kaliteden ödün vermeden gece bile en yüksek kalitede fotoğraflar çekebiliyor. Aynı şekilde OIS özelliği sayesinde hareket hâlindeyken bile görüntüyü net şekilde çekebiliyor.

16. Kaliteli ve yüksek performanslı: OPPO A74 128 GB Prizma Siyahı Akıllı Telefon

Oppo markasının en iyi kameralı telefon modelleri arasında yer alan OPPO A74 128 GB Prizma Siyahı Akıllı Telefon, sade tasarımı ve başarılı özellikleriyle dikkatleri üzerine topluyor. Çerçevesiz tasarımı sayesinde geniş bir ekran alanı sunan model, dört köşesinin kavisli olması sayesinde elde rahatça tutuluyor. Arka kısımda üçlü kamera sistemine sahip ve ana kamerasında 48 MP çözünürlük sunarak yüksek kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Diğer iki kamerasıyla da derinlik efekti sağlıyor ve makro çekimler yapılmasına imkân veriyor. 1080p video kayıt özelliğiyle kullanıcılarının takdirini kazanan model, ön kamerada yapay zekâ destekli 16 MP çözünürlük sunuyor.

17. Ultra geniş kadraj: Apple iPhone 11 128 GB Beyaz Cep Telefonu

En iyi çekim yapan kameraya sahip akıllı telefonlar arasında önemli bir yeri olan Apple iPhone 11 128 GB Beyaz Cep Telefonu, üstün kamera özellikleri sayesinde en etkileyici fotoğrafların çekilmesini sağlıyor. Cep telefonuyla 4K video çekmek isteyenlerin yüzlerini gülümseten model, 4K videoyu saniyede 60 kare hızında kaydedebiliyor. Böylece hem muhteşem görüntü kalitesi hem akıcılık elde ediliyor. Modelin önemli bir özelliği de ultra ultra geniş kamerasıyla dört kata kadar daha fazla kadraj sunması. Yeni gece modu teknolojisi sayesinde loş ışıkta bile usta çekimler yapıyor. Modelin yüz doğrulama teknolojisi sayesinde güvenli bir kullanım sunması da cabası!

18. Manzaraları en iyi şekilde fotoğraflayın: Xiaomi Redmi Note 10S 6 GB RAM 128 GB Gri Cep Telefonu

En kaliteli kameraya sahip telefon önerileri istendiğinde sıklıkla adı geçen Xiaomi Redmi Note 10S 6 GB RAM 128 GB Gri Cep Telefonu, performans odaklı donanımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerine topluyor. İnceltilmiş kenarları ve düzleştirilmiş uç kısımlarıyla son derece zarif bir tasarım sunan model, düz siyah rengiyle sadelikten hoşlananların da ilgisini çekiyor. 64 MP yüksek çözünürlüklü dörtlü yapay zekâ destekli kamera sistemiyle kullanıcılarına her koşulda net ve kaliteli çekimler yapma fırsatı veriyor. 5000 mAh pil gücüne sahip model, 33 w hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakika içinde %54'e kadar şarj olabiliyor.

19. Yeni nesil fotoğrafçılık: Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128 GB 8 GB RAM Siyah Cep Telefonu

Çağdaş tasarımıyla görenleri şaşırtan Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128 GB 8 GB RAM Siyah Cep Telefonu, telefon fotoğrafçılığı alanında yeni bir çağ başlatıyor. 6.7 inç geniş boyutuyla dikkat çeken model, katlanabiliyor ve katlandığı zaman 4.2 inç boyutuna dönüşüyor. Full HD+ dinamik AMOLED sonsuz esnek ekranıyla yüksek kalitede görsellik sunuyor. Modelin kamera açısından en önemli özelliği, katlanabilir açılarda rahatça fotoğraf çekmeye imkân tanıması. Esnek modu sayesinde tıpkı tripod gibi açı sabitleyerek net fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. İkili arka kamera sistemi, telefon katlı olduğunda bile başarılı selfie çekimlerine olanak sunuyor.

20. Video çekimleri için: Huawei Nova 9 8 GB RAM 128 GB Gece Yarısı Siyahı Cep Telefonu

"Huawei marka en iyi kameralı telefon hangisi?" denildiği zaman boy gösteren Huawei Nova 9 8 GB RAM 128 GB Gece Yarısı Siyahı Cep Telefonu hem kaliteli bir telefon deneyimi yaşamak hem birbirinden kaliteli fotoğraflar çekmek isteyenleri sevindiriyor. Ekran kısmında 120 Hz yenileme hızı sunarak akıcılık sağlayan model, düşük hız isteyen kullanımlarda otomatik olarak 60 Hz yenileme hızına geçerek pil ömrünü koruyor. Model, gece veya gündüz fark etmeden her koşulda en iyi fotoğrafları çekmek için tasarlanan 50 MP ultra görüş kamerasına sahip. Ayrıca ışık alımını arttıran RYYB renk filtreli büyük sensörüyle telefon fotoğrafçılığı konusunda atılım gerçekleştiriyor.

21. Hiçbir detayı kaçırmayın: Honor 9x 128 GB Mavi Cep Telefonu

Fiyat-performans ürünü modelleriyle tanınan Honor markası, kaliteli kameralara sahip akıllı telefon satın almak isteyenlere Honor 9x 128 GB Mavi Cep Telefonu modeliyle harika bir fırsat sunuyor. Çerçevesiz tasarıma sahip ekranıyla hem estetik bir görünüm hem maksimum kalitede görsellik sağlayan model, yuvarlatılmış kenarları sayesinde düşme ve çarpma durumlarında dayanıklılık sergiliyor. Üçlü kamera sistemi kullanan model, ana kamerasıyla 48 MP çözünürlük sunuyor. Ön kısımda ise 16 MP değerinde yapay zekâ destekli kameraya sahip. Birbirinden net fotoğraflar çeken model, AIS süper gece modu sayesinde geceleri bile netliğini ve kalitesini koruyarak çekim yapıyor.

22. Geniş açılı kamera: Casper Via X20 128 GB Cep Telefonu

Casper markasının kalitesini taşıyan ve en iyi kameralı cep telefonu modelleri arasında ilgi gören Casper Via X20 128 GB Cep Telefonu, şık tasarımıyla kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. Ayrıca oval kenar yapısıyla ele rahatça oturuyor. Modelin 6.53 inç ekran oranı, Full HD+ çözünürlük sunuyor. Güçlü işlemcisi ve 6 GB RAM'i sayesinde aynı anda 80 uygulama çalıştırabiliyor. Yapay zekâ teknolojisini, üstün özellikli kameralarıyla buluşturarak harika fotoğrafların çekilmesini sağlıyor. Arka kısımda 48 MP ana kamerasının yanı sıra 8 MP geniş açı, 2 MP Bokeh ve 2 MP makro kamera bulunduruyor. Ön kısımda ise 25 MP değerindeki kamerasıyla en iyi selfie'lerin çekilmesine olanak sunuyor.

23. Efsanevi fotoğraflar çekin: Xiaomi POCO F4 GT 12GB RAM 256GB Siyah Cep Telefonu

2022'de kamerası en iyi telefon modelleri arasında zirvede yer alan Xiaomi POCO F4 GT 12GB RAM 256GB Siyah Cep Telefonu, yüksek hızda performans sağlayarak kullanıcılarından geçer not alıyor. Kaliteli işlemcisi sayesinde her zorlu görevin altından başarıyla kalkıyor ve buna rağmen düşük güç tüketimi yapıyor. Sony IMX686 ana kamerasını kullanan model, efsanevi fotoğrafların çekilmesine imkân tanıyor. 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kamerasıyla fotoğraf ve videolarda ayrıntıları ortaya çıkarmak isteyenleri gülümsetiyor. Modelin öne çıkan bir özelliği de üstün ses kalitesine sahip olması. Birbirinden güçlü dört hoparlörüyle kristalize netlikte ses kalitesi sunuyor.

24. Çoklu kamera lensleri: Samsung Galaxy A73 5G 256 GB 8 GB RAM Cep Telefonu

Hangi kameralı telefonu alması gerektiğine bir türlü karar veremeyenlerin mutlaka göz atması gereken Samsung Galaxy A73 5G 256 GB 8 GB RAM Cep Telefonu, kamera alanında üstün performans sergilemesinin yanı sıra başarılı özellikleriyle de dikkat çekiyor. 6.7 inç Full HD+ Super AMOLED ekranıyla kaliteli görsellik vadediyor. Ayrıca ekran kısmında kullanılan Eye Comfort Shield özelliği daha düşük mavi ışık sunarak gözleri yormuyor ve canlı görüntü kalitesi sunuyor. 108 MP geniş açılı mega çözünürlük sunan kamerasıyla en kaliteli fotoğrafların çekilmesini sağlıyor. Ön kamerada ise 32 MP çözünürlükle kullanıcılarından tam not alıyor.

25. Sanatsal yönünüzü ortaya çıkarın: General Mobile GM21 Plus New Edition Akıllı Telefon

Kamerası iyi en ucuz telefon önerileri arasında yer alan General Mobile GM21 Plus New Edition Akıllı Telefon, uygun fiyata etkileyici fotoğrafların çekilmesine olanak tanıyor. 6.53 inç boyutundaki geniş ekranı ve Full HD+ çözünürlüğüyle yüksek kalitede görsellik vadediyor. Ayrıca inceltilmiş çerçeve ve damla çentikle estetik bir tasarım sunuyor. Üçlü yapay zekâ destekli kamera sistemiyle muhteşem fotoğrafların karelenmesini sağlayan model, makro lensleriyle kolayca netleme yapabiliyor. ISO ayarları ve ileri çekim teknikleri sunarak fotoğraf ve video çekimindeki yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. 64 GB depolama alanı sunan model, hafıza kartıyla depolama kapasitesinin yükseltilmesine olanak veriyor.

26. Her ortamda en iyi selfieleri çekin: Samsung Galaxy M21 64 GB 4 GB RAM Mavi Cep Telefonu

En iyi akıllı telefon modelleri arasında bulunan ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çeken Samsung Galaxy M21 64 GB 4 GB RAM Mavi Cep Telefonu, en iyi kullanıcı yorumlarına sahip telefonlar arasında bulunuyor. Üçlü arka kamera sistemi kullanan model, 48 MP ana kamerasıyla hem gündüz hem gece etkileyici kaliteye sahip çekimler yapabiliyor. 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP derinlik kamerasıyla belirli objeleri netleştirip bulanıklaştırabiliyor. Böylece fotoğraflara sanatsal yorumlar katılabiliyor. Aynı şekilde 20 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla da kullanıcılarının takdirini kazanan model, 6000 mAh yüksek pil gücü sayesinde günlerce şarja ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor.

27. Şık tasarım ve güçlü performans: Oppo Realme 8 128 GB 6 GB RAM Siyah Cep Telefonu

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Oppo markasının en yüksek performanslı ve en iyi kaliteye sahip kameralı telefonu olan Oppo Realme 8 128 GB 6 GB RAM Siyah Cep Telefonu, iddialı kameralı telefon modelleri arasında bulunuyor. Arka kısımda dörtlü kamera sistemi sunan model, ana kamerasıyla 64 MP çözünürlük ve 3x hızında optik yakınlaştırma imkânı sunuyor. Modelin kamera konusundaki en önemli özelliği, video ve fotoğraf editleme konusunda üstün olanaklar vadetmesi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca ön kamerada yapay zekâ desteği bulundurarak selfie çekimlerine ayrı bir hava katıyor. Modelin 128 GB geniş depolama alanı; sevilen fotoğraf, video ve uygulamaların rahatlıkla telefonda tutulmasını sağlıyor. Modelin ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olması da cabası!

28. Ucuz ve kullanışlı: Trident A25 128 GB Siyah Akıllı Telefon

Her zaman en ucuz ve en kaliteli ürünü kullanmak isteyenlerin radarına hızlı bir giriş yapan Trident A25 128 GB Siyah Akıllı Telefon, kamera konusunda dikkat çekici özelliklere sahip. Üçlü kamera sistemi bulunduran model, ana kamerasıyla 48 MP çözünürlük sunuyor. Farklı çekim modları sunarak yaratıcı çekimler yapılmasına olanak tanıyor. Her koşulda netliğini koruyarak fotoğrafların yüksek kalitede çekilmesini sağlıyor. 1080p 30 FPS değerinde video kaydı da yapabiliyor. Ön kısımda 8 MP selfie kamerası bulunduruyor. Modelin önemli bir özelliği de çift SIM kart desteği sunması. Böylece aynı telefonda hem iş hem kişisel kullanım için farklı hatlar kullanılabiliyor.