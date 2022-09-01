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Kalitesi dillerden düşmeyen Samsung'un en iyi telefonları

29.08.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalitesi ve teknolojisi ile adından söz ettiren Samsung'un piyasada pek çok telefon modeli bulunuyor. Bu telefon modelleri ihtiyaca ve beklentilere göre birçok özellikte üretiliyor. Samsung fazlaca seçenek sunduğundan kararsız kalma ihtimaliniz olabilir. Sizin için hazırladığımız telefon modelleri listesine göz atarak kendinize en uygun Samsung telefon modelini seçebilirsiniz.

Kalitesi dillerden düşmeyen Samsung'un en iyi telefonları

İçindekiler

  • 1. En güzel fotoğrafları çekmek için: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB
  • 2. Uygun fiyatlı ve uzun ömürlü: Samsung Galaxy A53 5G 128GB Siyah Cep Telefonu
  • Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (01.09.2022)
  • 3. Geniş ekranlı bir telefon isteyenlere: Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB Gümüş Cep Telefonu
  • 4. Sevilen özellikler bir arada: Samsung Galaxy S21 FE 256GB
  • 5. Toza ve suya dayanıklı: Samsung Galaxy S20 FE 256GB
  • 6. Sorunsuz kullanabileceğiniz bir telefon: Samsung Galaxy A73 5G 256GB
  • 7. Hem uygun fiyatlı hem dayanıklı: Samsung Galaxy M32 128GB
  • 8. Samsung'un en iyi telefon modellerinden: Samsung Galaxy S22 Plus 5G 256GB
  • 9. Kalemli telefonların en iyisi: Samsung Galaxy Note20 Ultra 256GB Mystic Bronze Cep Telefonu
  • 10. Daha basit ve kaliteli: Samsung Galaxy M13 128GB
  • 11. Katlanabilir tasarımı ile dikkat çeken: Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256GB Siyah Cep Telefonu
  • 12. Kalemli ve şık: Samsung Galaxy Note20 256GB Mystic Bronze

Piyasada birçok farklı modelde bulunan Samsung markalı telefonlar, her ihtiyaca göre en iyi özelliklerde üretiliyor. Birbirinden kaliteli ve sağlam olan bu ürünleri aldığınızda Samsung, uzun süre kullanım vadediyor. "Samsung en iyi telefonu hangisi?" gibi sorular kafanızı kurcalıyorsa doğru yerdesiniz. Sizler için en iyi Samsung telefon modellerini araştırıp derledik. İşte detaylar!

1. En güzel fotoğrafları çekmek için: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB

Kalitesi dillerden düşmeyen Samsung'un en iyi telefonları

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Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB, 108 MP dört arka kamerasıyla anılarınızı en canlı şekilde kaydeder. Aynı zamanda 40 MP ön kamerası sizi en güzel hâlinizle çeker. Işık oranını tespit eden telefonun kamerası, büyük pikselleriyle geceleri de güzel fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Uzaktan fotoğraf çekmeniz gerekiyorsa cihaz, kamerasını 100 kata kadar büyütüp istediğiniz mesafeden fotoğraf çeker. 12 GB RAM'le oldukça hızlı çalışan telefonla donma veya yavaşlama gibi sorunlar yaşamazsınız. Ürünün 512 GB hafızası, fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı saklar. Samsung en iyi telefonu 2022 listelerinde bulunan ürüne bir şans vermeyi düşünebilirsiniz.

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2. Uygun fiyatlı ve uzun ömürlü: Samsung Galaxy A53 5G 128GB Siyah Cep Telefonu

Kalitesi dillerden düşmeyen Samsung'un en iyi telefonları

Telefonunuzu yenilemek için bütçeniz çok yüksek değilse Samsung Galaxy A53 5G 128GB Siyah Cep Telefonu sizin için ideal olabilir. Uygun fiyatının yanı sıra kalitesi de oldukça iyi olan ürün, 8 GB RAM'i ile rahat kullanım sağlar ve hız açısından sıkıntı yaşamanıza engel olur. Ürünün 128 GB hafızası, dosyalar ve fotoğraflarınızı depolamanızı sağlar. 64 MP kamerası da sizin için canlı fotoğraflar çeker. Ayrıca telefonu suya düşürseniz bile kullanmaya devam etmeniz bir sıkıntı oluşturmaz. Ürünü iki gün boyunca şarj etmeden kullanmanız mümkün olur, böylece yanınızda powerbank taşımanıza gerek kalmaz.

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3. Geniş ekranlı bir telefon isteyenlere: Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB Gümüş Cep Telefonu

Kalitesi dillerden düşmeyen Samsung'un en iyi telefonları

Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB Gümüş Cep Telefonu, 6.8 inç ekranı ile telefonunuzdaki yazıları rahatlıkla okumanızı sağlar. Ürünün 2K çözünürlüğü en küçük ayrıntıları dahi görmenize yardımcı olur. 120 Hz ekran yenileme hızı telefonunuzu kullanmayı oldukça kolay hâle getirir. 12 GB RAM'i de telefonunuzun hızına hız katar. Cihaz, ikili zoom özelliğiyle hızlıca zoom yaparak net fotoğraflar elde eder. Yüz tanıma sistemiyle sadece yüzünüzü göstererek tuş kilidi açabilirsiniz. Bu yöntem, şifreler ve parmak izi gibi yöntemlerden daha kolay kullanılır. Ürünün Samsung en iyi telefonu 2021 kategorisinde üst sıralarda bulunduğunu söylememizde fayda var.

Ürünü İncele

4. Sevilen özellikler bir arada: Samsung Galaxy S21 FE 256GB

Kalitesi dillerden düşmeyen Samsung'un en iyi telefonları

Samsung Galaxy S21 FE 256GB, 120 Hz yenileme hızı ve 8 GB RAM özellikleri ile kullanıcıların dikkatini çeker. Böylece telefonu uzun süre kullansanız da cihaz yavaşlamaz. Ürünün 6.4 inçlik ekranı, yazıları rahat okumanıza yardımcı olur ve resimlerinize daha iyi bakmanızı sağlar. Sonsuz ekran özelliği, dışarıda da ekranın net görülmesini sağlayarak renkleri kolayca ayırt etmenize yardımcı olur. 12 MP arka kameraları; net fotoğraflar çeker, 32 MP ön kamerası ise en güzel özçekimleri yapmanıza imkân tanır. 256 GB hafızası ile hatıralarınızı ve dosyalarınızı depolar.

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5. Toza ve suya dayanıklı: Samsung Galaxy S20 FE 256GB

Kalitesi dillerden düşmeyen Samsung'un en iyi telefonları

Samsung en iyi telefonu 2020 listelerinde ilk sıralarda bulunan Samsung Galaxy S20 FE 256 GB modelinin toza ve suya dayanıklılığı, IP68 sertifikasıyla onaylı. Ürün, 30 dakika boyunca 1.5 metreye kadar suda kalsa da bozulmaz. Böylece telefonunuz ıslandığında veya telefonunuzun üzerine su döküldüğünde endişelenmenize gerek kalmaz. Cihazın üç arka kamerası en güzel fotoğraflarınızı çeker ve 32 MP ön kamerası ise en iyi özçekimleri yapar. Telefonunuz geceleri de gündüzdeki kadar net fotoğraflar çeker. 30x zoom özelliği, uzak yakın demeden net fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. 256 GB hafızasıyla ürün, istediğiniz kadar anınızı tutar.

Ürünü İncele

6. Sorunsuz kullanabileceğiniz bir telefon: Samsung Galaxy A73 5G 256GB

Kalitesi dillerden düşmeyen Samsung'un en iyi telefonları

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"Bir telefon alayım ve sorun yaşamadan kullanayım ama fiyatı çok da yüksek olmasın." diyorsanız Samsung Galaxy A73 5G 256GB modeline bir şans verebilirsiniz. Şarjı iki gün dayanan ürün, 8 GB RAM ve 256 GB hafızası sayesinde hız ve depolama sorunu yaşamanıza engel olur. Ürünün 6.7 inç ekranı, telefonunuzdaki uygulamaları rahatlıkla kullanmanızı sağlar. 108 MP arka kamerası ve diğer arka kameraları ise profesyonel netlikte fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Samsung en iyi telefonu 2022 kategorisinde ilk sıralarda yer alan ürüne göz atmanızı öneririz.

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7. Hem uygun fiyatlı hem dayanıklı: Samsung Galaxy M32 128GB

Kalitesi dillerden düşmeyen Samsung'un en iyi telefonları

Uygun fiyatlı bir telefon arıyorsanız Samsung Galaxy M32 128GB sizin için ideal olabilir. Ürünün 6.4 inç ekranı, resimlere rahatlıkla bakmanızı ve yazıları zorlanmadan okuyabilmenizi sağlar. 128 GB hafızası ve 6 GB RAM'i ise telefonu kullanırken herhangi bir sorun yaşatmaz. Telefonun hızı ve depolaması, size güzel bir kullanım deneyimi sağlar. Arka kamerasının insan gözüne benzeyen bir görüş açısı ise geniş açılı fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Bataryası uzun süre dayanan ürünün 25 W'a kadar hızlı şarjı, telefonu kısa sürede şarj etmenizi sağlar.

Ürünü İncele

8. Samsung'un en iyi telefon modellerinden: Samsung Galaxy S22 Plus 5G 256GB

Kalitesi dillerden düşmeyen Samsung'un en iyi telefonları

Samsung en iyi telefonu aramalarında ilk sırada bulunan Samsung Galaxy S22 Plus 5G 256GB, size göre olabilir! Ürünün pili iki gün dayandığı için telefonu her gün şarj etmenize gerek kalmaz. Süper Gece Çözümü özelliği, hem gündüz hem gece net ve kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlar. Dinamik AMOLED 2X ise telefondaki renkleri her zaman net şekilde gösterir. Cihazın ekranı, gecenin karanlığından ve güneşin yoğun ışığından etkilenmez. 4 nm işlemcisi olan ürünü hangi amaçla kullanırsanız kullanın, size her zaman güzel bir kullanım deneyimi yaşatır.

Ürünü İncele

9. Kalemli telefonların en iyisi: Samsung Galaxy Note20 Ultra 256GB Mystic Bronze Cep Telefonu

Kalitesi dillerden düşmeyen Samsung'un en iyi telefonları

Telefonunuzdan çizim yapmak için kalemli telefon arıyorsanız Samsung Galaxy Note20 Ultra 256GB Mystic Bronze Cep Telefonu'na şans verebilirsiniz. Ürünün kalemi istediğiniz gibi çizim yapmanıza yardımcı olurken 108 MP arka kamerası, 8 MP ön kamerası ve 2x zoom özelliği; net fotoğraflar çekmenizi sağlar. Yüz tanıma ve parmak izi koruması özelliği, telefonunuzu koruma altına alır. 8 GB RAM ile sorunsuz kullanım vadeden ürünün hafızası, 512 GB'a kadar arttırılabilir. Kablosuz şarj özelliği ise şarj kablosuna gerek kalmadan telefonunuzu şarj etmenize yardımcı olur.

Ürünü İncele

10. Daha basit ve kaliteli: Samsung Galaxy M13 128GB

Kalitesi dillerden düşmeyen Samsung'un en iyi telefonları

Gün içinde telefonu sadece önemli işler için kullanıyorsanız ya da telefonu elinize alacak boş vaktiniz yoksa Samsung Galaxy M13 128GB modeline göz atabilirsiniz. Tam fiyat performans ürünü olan cihazın büyük ekranı, telefonu keyifle kullanmanızı sağlar. Ayrıca minimal tasarımıyla göz yormayan ürün, sadelik sevenler için ideal olabilir. Üç arka kamerası ile kaliteli fotoğraflar çeker ve böylece anılarınız ölümsüzleşir. Aynı zamanda geniş açı özelliği sayesinde eşsiz manzara kareleri yakalayabilirsiniz. 128 GB hafızasıyla fotoğraflarınızı depolayan ürün, güçlü piliyle şarj konusunda sıkıntı yaşamanıza engel olur.

Ürünü İncele

11. Katlanabilir tasarımı ile dikkat çeken: Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256GB Siyah Cep Telefonu

Kalitesi dillerden düşmeyen Samsung'un en iyi telefonları

Büyük ekranlı telefonlarda film ve dizi izlemeyi seviyorsanız Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256GB Siyah Cep Telefonu ile mutlaka tanışmalısınız. Hem normal boyutunda hem kat kısmını açarak geniş ekranlı olarak kullanılan ürün, geniş ekranıyla seyir veya çizim keyfinizi ikiye katlar. İkili şekilde kullanılabilen cihazın bir ekranında mesaj yazıp diğerinde çizim yapmanız mümkün olur. Ürünün 120 Hz ekran yenileme hızı, ikili ekran deneyimini kolaylaştırır. Aynı zamanda telefon suya dayanıklı olması, kullanıcıların beğenisini kazanır. Dünyada ilk suya dayanıklı ve katlanabilir akıllı telefon olan ürüne göz atmaya ne dersiniz?

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12. Kalemli ve şık: Samsung Galaxy Note20 256GB Mystic Bronze

Kalitesi dillerden düşmeyen Samsung'un en iyi telefonları

Çok büyük ekranlı bir telefon istemiyor ve kalemli telefonlardan da vazgeçemiyorsanız Samsung Galaxy Note20 256GB Mystic Bronze modeline şans verebilirsiniz. 6.7 inç ekranı ile kullanıcıların beğenisini kazanan ürün, hafif olmasıyla öne çıkar. Kalemiyle istediğiniz gibi not tutup çizim yapmanıza olanak tanır. 256 GB hafızası, çizimlerinizi ve notlarınızı depolar. 8 GB RAM'i ise telefonunuzu donma veya kasma sorunu olmadan kullanmanızı sağlar. Suya ve toza dayanıklı olması sayesinde su dökülmesinden korkmanıza gerek kalmaz. Ürünü detaylıca inceleyip güvenli şekilde sepetinize eklemenizi öneririz.

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