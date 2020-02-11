En iyi gizem filmleri… İzlerken şoke olacaksınız!

Tahmin edemeyeceğiniz birbirinden karmaşık olaylar silsilesiyle karşı karşıya kalacağınız en iyi gizem filmleri burada! Sisli ve insanı ürperten boş bir sokakta yürüyormuş hissi veren gizem filmleri, hafızalara kazınan şaşırtan sonlara sahiptir. İpuçlarını birleştirerek sonunu herkesten önce bilmekte usta olanları bile yan yatıracak bu gizem filmleri, sinema tarihinin unutulmazları arasında yer alıyor. KARŞINIZDA EN İYİ GİZEM FİLMLERİ Cinayetten kazaya, aranan kayıplardan büyük soygunlara içinde birçok konu barındıran gizem filmleri arasında son yıllara damgasını vuran filmler Kayıp Kız, Herkes Biliyor ve Küçük Bir Rica’dır. Kimi zaman çözmek için birden fazla izlenmesi gerek filmler, sıkılmadan izleyicileri sonuna kadar sürüklüyor. Katili bulmak için bir dedektif gözüyle izlemeniz gereken bu filmler, hafta sonu evden dışarı çıkmak istemeyenler için bire bir! Herkes Biliyor (Everybody Knows) 2018 İranlı yönetmen Ashgar Farhadi'nin İspanyolca çektiği ilk film olan Herkes Biliyor, Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olarak prömiyerini yapmış ve Altın Palmiye için yarışmıştı. Filmin daha ilk dakikalarından itibaren gizemli havanın etkisine kapılacağınız psikolojik gerilimin de bir hayli yüksek olduğu Herkes Biliyor’un başrollerini Javier Bardem ve Penélope Cruz paylaşmaktadır. Orijinal adı Todos lo saben olan film; Buenos Aires’te yaşayan Laura ve ailesinin kız kardeşinin düğünü için doğduğu İspanya’nın köyüne gitmesiyle başlayan olaylar silsilesini konu alır.

Kayıp Aranıyor (Searching) 2018 Aneesh Chaganty yönetmenliğindeki film, son yıllarda gizem filmleri deyice akıllara gelen çarpıcı yapımlardan biri olmayı başardı. Hikâyesinin tamamı bir bilgisayar üzerinden seyirciye aktarılan Searching, kayıplara karışan 16 yaşındaki kızı Margot'yu bulmak için bilgisayarı üzerinden araştırmaya koyulan baba David Kim'in arayışını konu ediniyor. Filmin oyuncu kadrosunda John Cho, Debra Messing, Joseph Lee, Michelle La gibi isimler yer alıyor. Küçük Bir Rica (A Simple Favor) 2018 Darcey Bell'in aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan Küçük Bir Rica filminin başrollerini birbirinden güzel iki yıldız olan Blake Lively ile Anna Kendirck paylaşıyor. Küçük bir ricadan doğan dev bir entrikayı gözler önüne seren yapım, gizem dolu hikayesiyle son ana kadar izleyiciyi ekrana bağlıyor. Paul Feig imzalı film, yoğun bir iş kadını olan Emily günün birinde çocuğunu tek başına büyüten vlogger olan arkadaşı Stephanie’den ‘küçük bir ricada’ bulunur. Trendeki Kız (The Girl On The Train) 2016 Tate Taylor’un yönetmenliğini üstlendiği film, Paula Hawkins'in çok satan aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlandı. En iyi gizem filmlerinden biri olan yapımın başrolünü Emily Blunt üstleniyor. Yeni boşanmış bir kadının gizem dolu hikayesini anlatan film, bir gün şahit olduğu bir olay sonrası çözülmesi zor bir gizemin içerisine sürüklenen Rachel’ı anlatıyor.

Görünmeyen Misafir (The Invisible Guest) 2016 İspanyol yönetmen Oriol Paulo’nun hem yönetmenliğini hem de senaryosunu üstlendiği gizem dolu film, 2016 yılının unutulmaz filmlerinden biridir. Genç bir iş adamının hiç bilmediği bir sebepten ötürü suçlu hale gelmesi durumunda kendine tuttuğu avukat ile başlayan gizem dolu bir serüveni anlatıyor. Bir otel odasında, ölü sevgilisinin yanında uyanan genç iş adamı, bir anda cinayet şüphelisi olur. Film boyunca gerçekle yalanı ayırt edemeyeceksiniz. Kayıp Kız (Gone Girl) 2014 Gişe filmlerinin usta yönetmeni David Fincher imzalı Kayıp Kız, gerilim dozu yüksek bir gizem filmi olarak izleyicileri derinden etkilemişti. Özellikle filmin başrol oyuncusu Rosamund Pike’nin muhteşem performansı hafızalara kazındı. Ben Affleck, Neil Patrick Harris ve Tyler Perry gibi isimlerin rol aldığı film; karısının aniden ortadan kaybolmasından sorumlu tutulan bir adamın hikayesini anlatıyor. Usta bir titizlikle harmanlanmış muazzam bir gerilim filmi olan Kayıp Kız, Gillian Flynn kitabından uyarlandı. Filmin senaryosu da kitabın yazarı olan Flynn’nin kaleminden çıktı.

Zamanın Ötesinde (Predestination) 2014 Sıkı bir bilimkurgu filmi olan Zamanın Ötesinde, deyim yerindeyse “kafa çizen” filmlerden. Filmi izleyenler genelde daha sonra birkaç kez daha izleyerek olayları birbirine bağlayabiliyor. Gerilim dozu oldukça yüksek, gizem dolu film aslında çok sıradan bir şekilde başlıyor. Predestination, zamanda seyahat edip olmuş ya da olası olayların önüne geçmeye veya suçluları yakalamaya çalışan bir zamansal ajanın hikayesini konu eder. Küçük bir bar sohbetiyle başlayan film, inanılmaz yerlere doğru ilerleyecektir. Ethan Hawke’ın başrolünü üstlendiği film Michael ve Peter Spierig kardeşler tarafından yazılıp, yönetildi. Sihirbazlar Çetesi (Now You See Me) 2013 Fransız yönetmen Louis Leterrier'in yönettiği film eleştirmenlerden çok farklı yorumlar almış olsa da gişede beklentilerin üzerinde bir başarı yakalamış ve tam anlamıyla patlama yapmıştı. Çok beğenilen filmin bir süre sonra devam filmi de çekildi. Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Michael Caine ve Morgan Freeman gibi önemli isimleri bir araya getiren film; dünyanın en iyi sihirbazlarından oluşan 'Four Horsemen' ekibinin başından geçenleri konu alıyor.

Prisoners (2013) Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard, Melissa Leo ve Paul Dano gibi birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren film; kaçırılan iki kız çocuğunun aranması sürecinde yaşanan olayları anlatmaktadır. Son ana kadar gizemini ve gerilimini yüksek tutan film, Akademi Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film Oscar'ı için yarışmıştı.

Yalan Çemberi (Talaash: The Answer Lies Within) 2012

Bollywood tipi gerilim filmi olan Yalan Çemberi’nin başrolünü adını tüm dünyaya duyuran aktör Aamir Khan üstleniyor. Bir polis, bir ev hanımı ve bir hayat kadınının yollarının kesişmesine sebep olan ölümlü kazaları konu alıyor. Yaşam Şifresi (Source Code) 2011 Duncan Jones yönetmenliğindeki film, kendini devlet destekli gizli bir deneyde bulan askerin heyecan dolu macerasını anlatıyor.

Ejderha Dövmeli Kız (The Girl with The Dragon Tattoo) 2011

David Fincher yönetmenliğindeki film, Daniel Craig ve Rooney Mara ikilisini bir araya getirdi. Steig Larsson’un dünya çapında olay yaratan macera romanından filme uyarlanan yapım, labirentten farksız cinayet, yozlaşma, aile sırları ve 40 yıllık bir gizemin peşinden koşan iki beklenmedik ortağın iç mücadelelerini konu alıyor.

Av Mevsimi (2010) Cem Yılmaz, Okan Yalabık, Çetin Tekindor ve Şener Şen… Vizyona girdiği yıl büyük ses getiren Av Mevsimi filminin kamera arkasında Yavuz Turgul yer alıyor. Efsane bir polis olan Ferman’ın emekliliğine çok az bir zaman kala yaşanan bir cinayeti konu alır. Öldürülen genç bir kız, onları uyuşturucu taciri Asit’le, Türkiye’nin en varlıklı adamlarından Battal Çolakzade’yle, kızın ağabeyleri Abbas, Vakkas ve daha birçok farklı adamlarla karşı karşıya bırakacaktır. Hayatını karısına adayan, onun illet hastalığıyla boğuşan Ferman, boşandığı eşi Asiye’ye delicesine bağlı İdris, yeni mezun ve bu dünyada turist gibi dolaşan çömez Hasan... Çözmeye çalıştıkları cinayet, bu üç polisin hayatını bir daha asla eski haline dönüştüremeyecektir. Zindan Adası (Shutter Island) 2010 Usta yönetmen Martin Scorsese imzalı tüyler ürperten bir gizem filmi. Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio bu filmle birlikte 4. kez aynı projede bir araya geldi. Başyapıt solarak anılan film, Teddy Daniels ve Chuck Aule isimli iki polis memurunun, Rachel Solando adlı bir akıl hastasının ortadan kaybolması üzerine tehlikeli akıl hastalarının tedavi gördüğü Shutter Adası isimli bölgede konuşlanan Ashecliffe Hastanesi'ne soruşturma yapmak için gitmesi ve sonradan gelişen esrarengiz olayları anlatıyor.