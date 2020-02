En iyi gizem filmleri… İzlerken şoke olacaksınız!

Fransız yönetmen Louis Leterrier'in yönettiği film eleştirmenlerden çok farklı yorumlar almış olsa da gişede beklentilerin üzerinde bir başarı yakalamış ve tam anlamıyla patlama yapmıştı. Çok beğenilen filmin bir süre sonra devam filmi de çekildi. Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Michael Caine ve Morgan Freeman gibi önemli isimleri bir araya getiren film; dünyanın en iyi sihirbazlarından oluşan 'Four Horsemen' ekibinin başından geçenleri konu alıyor.

Prisoners (2013)

Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard, Melissa Leo ve Paul Dano gibi birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren film; kaçırılan iki kız çocuğunun aranması sürecinde yaşanan olayları anlatmaktadır. Son ana kadar gizemini ve gerilimini yüksek tutan film, Akademi Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film Oscar'ı için yarışmıştı.

Yalan Çemberi (Talaash: The Answer Lies Within) 2012

Bollywood tipi gerilim filmi olan Yalan Çemberi’nin başrolünü adını tüm dünyaya duyuran aktör Aamir Khan üstleniyor. Bir polis, bir ev hanımı ve bir hayat kadınının yollarının kesişmesine sebep olan ölümlü kazaları konu alıyor.

Yaşam Şifresi (Source Code) 2011

Duncan Jones yönetmenliğindeki film, kendini devlet destekli gizli bir deneyde bulan askerin heyecan dolu macerasını anlatıyor.

Ejderha Dövmeli Kız (The Girl with The Dragon Tattoo) 2011

David Fincher yönetmenliğindeki film, Daniel Craig ve Rooney Mara ikilisini bir araya getirdi. Steig Larsson’un dünya çapında olay yaratan macera romanından filme uyarlanan yapım, labirentten farksız cinayet, yozlaşma, aile sırları ve 40 yıllık bir gizemin peşinden koşan iki beklenmedik ortağın iç mücadelelerini konu alıyor.