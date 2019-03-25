En iyi Yıldız Tilbe şarkıları: Eskilerden yenilere en güzel şarkılarının listesi

Yıldız Tilbe doğduğunda takvimler 1966'yı gösteriyordu. Ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya gelen Tilbe, okul ile arasını hiçbir zaman iyi tutamasa da doğuştan bir müzik yeteneğine sahipti. Muhtemelen, çalışmak zorunda kaldığı ama şarkı söylemeyi hiç bırakmadığı yıllarda, Türk müzik tarihinin en duygusal eserlerine imza atacağını tahmin etmiyordu. Sezen Aksu’nun kanatları altında İstanbul’a ayak bastığı andan itibaren birbirinden güzel eserlere hayat veren Yıldız Tilbe'nin en iyi şarkıları arasında bir gezintiye çıkmaya hazırsanız, sizin için hazırladığımız bu listeyi inceleyebilirsiniz. YILDIZ TİLBE ŞARKILARI Delikanlım - 1994 (Delikanlım)

Bizi Yıldız Tilbe’nin muazzam sesiyle tanıştıran Delikanlım, aynı ismi taşıyan albümle 1994 yılında yayınlandı. Çıktığı dönemde adeta müzik piyasasını kasıp kavuran bu eser, pek çok sanatçı tarafından seslendirildi ve kalbi kırık herkesin duygularına tercüman oldu. En iyi Yıldız Tilbe şarkılarını sorsak, pek çok kişinin listenin tepesine Delikanlım şarkısını koyacağı şüphesiz.

Vazgeçtim - 1995 (Dillere Destan)

Küçük bir pavyonda başlayan sahne macerasının Sezen Aksu’nun vokalistliğine uzandığı Yıldız Tilbe’nin hayatı iniş ve çıkışlarla dolu… Evinde yaşadığı dönem, Sezen Aksu'nun sevgilisi Uzay Heparı ile yaşadığı ilişki nedeniyle Minik Serçe ile yolları ayrılan Tilbe'nin, Uzay Heparı'nın trajik kaybının ardından çıkardığı albümün unutulmaz eserlerinden biri de Vazgeçtim'di. Sevemedim Ayrılığı - 1994 (Delikanlım)

Yıldız Tilbe şarkılarında aşk hep ön plandadır. Pek çok eserinin söz yazarı olarak duygu dolu dizelerde imzası bulunan Tilbe'nin, Sevemediğim ayrılığı adlı şarkısının muhatabı çok şanslı olmalı ki bu esere ilham verdi. Çabuk Olalım Aşkım - 2003 (Yürü Anca Gidersin)

Çabuk Olalım Aşkım, çıktığı dönemde düğünlerin yıldızıydı. Hala daha severek dinlenen bu esere, En iyi Yıldız Tilbe şarkıları listesinde yer vermeden geçmek olmazdı. Çat Kapı - 2003 - (Yürü Anca Gidersin)

Renkli kişiliği ve eğlenceleri danslarıyla bilinen Yıldız Tilbe'nin Çat Kapı isimli şarkısı da, tıpkı diğer şarkıları gibi kalbimizi sıkıştırmayı başarıyor.

Aşk Laftan Anlamaz ki - 2002 (Haberi Olsun)

Bazı şarkılar biz farkında olmadan kalbimizde büyük izler bırakır. Aşk Laftan Anlamaz ki adlı eser piyasaya çıktığında dinleyen herkeste bir duygu seli yarattı. Özellikle şarkının girişinde başlayan flüt sesi kulakların pasını siliyor. Sana Değer - 1994 - (Delikanlım)

Yıllar geçtikçe Yıldız Tilbe’nin değerini daha iyi anlıyoruz. Zamansız bir eser olan Sana Değer'in, en iyi Yıldız Tilbe şarkıları arasında eşsiz bir yeri var. Sevmeyeceğim - 2002 - (Haberi Olsun)

Bu şarkıyı dinlerken insan, Yıldız Tilbe’nin bu sözleri yazarken hangi olaydan ilham aldığını merak ediyor. Sevmeyeceğim'i dinlediğiniz zaman sanatçının aşkı, kırgınlığı ve acıyı uçlarda yaşadığını fark etmemeniz mümkün değil. Ummadığım Anda - 2002 (Haberi Olsun)

Bu şarkısında adeta aşka saygı duruşunda bulunan Yıldız Tilbe'nin 2002 yılında yayınladığı Ummadığın Anda adlı eseri, dinleyenlerin duygularına sözleriyle tercüman oluyor. Aşk dolu sözleriyle sanatçının sevenlerinde hayranlık uyandıran bu eser, 2018 yılında çeşitli şarkıcıların Yıldız Tilbe'nin unutulmaz eserlerini seslendirdiği Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları albümünde Azerbaycanlı sanatçı Röya tarafından seslendirildi.