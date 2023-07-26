En sıcak günde İstanbul’dan çarpıcı fotoğraflar! Böyle serinlemeye çalıştılar...

Türkiye'de günlerdir bugün için birbirinden önemli uyarılar yapılıyordu. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının bugün daha da etkisini artırması ve mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyordu. Beklenen günün gelmesiyle İstanbul'da sıcak hava etkisini gösterdi.

İSTANBUL'DA EN SICAK GÜNDEN FOTOĞRAFLAR

Uzmanların mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması yönünde uyarılar yaptığı en sıcak günde, dışarıda olan vatandaşlardan birbirinden çarpıcı fotoğraflar geldi.

ALMAN ÇEŞMESİ'NDE SERİNLEMEYE ÇALIŞTILAR

İstanbul'da etkisini gösteren sıcak hava dolayısıyla bazı vatandaşlar ve yabancı turistler Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Alman Çeşmesi'nde serinlemeye çalıştı.

Dün, çarşamba günü için uyarılarda bulunan ve önemli açıklamalar yapan İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Günseli Özgül, perşembe gününden itibaren kuzeyden esecek rüzgarlarla birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerine döneceğini belirtmişti. Özgül, "Çarşamba günü mevsim normalleri üzerinde hissedeceğimiz hava sıcaklıklarının perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlere dönmesiyle beraber azalacağını ve mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiyesinde bulunan Özgül, vatandaşların güncel hava tahmin raporlarını meteorolojinin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceklerini belirtmişti. (AA)