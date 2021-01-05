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En sık alın ve üst dudakta görülüyor! Hamilelikte cilt lekelenmesi nasıl geçer?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 05.01.2021 13:21 | Son Güncelleme:
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En sık alın ve üst dudakta görülüyor! Hamilelikte cilt lekelenmesi nasıl geçer?

Hamilelik oldukça büyüleyici bir süreçtir. Bununla birlikte anne adaylarının hayatında birçok değişiklik meydana gelir. Öyle ki, duygular değişir, fiziksel özellikler değişir, küçük bir misafir ile hayat değişir. Hamilelik süreci ile birlikte çeşitli sağlık problemleri ve estetik açıdan birçok sorun da kendini göstermeye başlar. Hamilelikle birlikte gelen cilt lekeleri ise bu dönemin en can sıkıcı sorunları arasındaki yerini alır.

Avrasya Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hatice Deniz Yardımcı, hamilelikte oluşan cilt lekeleri hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE SALGILANAN HORMONLAR, CİLT LEKELERİNİ TETİKLİYOR

Gebelikte cilt lekeleri sıklıkla karşılaşılan bir problemdir. Bunun asıl sebebi ise hamilelik döneminde salgılanan östrojen veprogesteron hormonlarıdır. Güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarına karşı hassasiyetini arttırmasıyla ciltte lekelenmeler görülebilir. Yüz bölgesinde en sık yanak, üst dudak ve alında meydana gelen lekeler, yüzün yanı sıra göğüs arası, boyun ve kolların dış yüzeyinde ortaya çıkabilir. Güneş görmeyen yerde oluşan lekeler koyu bir şekilde belirirler ve hamilelik sonrasında genel olarak kaybolurlar.

AÇIK TENLİ ANNE ADAYLARI RİSK GRUBU ALTINDA

Leke oluşumuna yatkın esmer kadınlarda daha çok görülse de cilt teninin açık olması cildi, güneşin etkilerine karşı daha savunmasız hale getiriyor. Bir de buna hamileliğin getirdiği hassasiyet eklenince açık tenli gebeler, hamilelik lekeleri için açık hedef haline geliyor. Üstelik gün ışığı, ciltteki pigmentasyonu arttırarak kalıcı hamilelik lekelerine yol açabiliyor. Açık tenli olmanın yanı sıra;

Kişinin genetik yapısı,
Beslenme alışkanlıkları,
Gebelik öncesinde uzun süre doğum kontrol hapı kullanması,

Uzun süre güneşe maruz kalması gibi etkenlerde hamilelik döneminde cilt lekelerinin oluşumunda rol oynuyor.

HAMİLELİK LEKERİ DOĞUMDAN SONRA GEÇER Mİ?

Hamilelikle birlikte ortaya çıkan açık veya kahverengi lekeler, gebeliğin ikinci üç aylık döneminde artar. Son üç aylık dönemde iyice belirginleşen lekeler, vücudun herhangi bir noktasında kendine yer bulabiliyor. Bu lekeler doğumdan sonra çoğu zaman kendiliğinden kaybolabiliyor. Ancak risk faktörlerini taşıyan ve güneşe savunmasız çıkan kişilerde kalıcı hale gelebiliyor.

GÜNEŞE ÇIKMAMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Hamile kadınların cilt lekelerini önlemek için güneşten uzak durması doğru bir yol değildir. Çünkü hamilelik boyunca güneşe çıkmamak bebeğin gelişimini olumsuz anlamda etkiler. Bir hamilenin her gün en az 20 dakika boyunca güneşten faydalanması ve vücudu için gerekli olan D vitaminini alması gerekir. Ancak güneşe çıkarken uygun şartları hazırlar ve önlemini alırsa cilt lekesi oluşma riskini minimize edebilir.

LEKE TEDAVİSİ İÇİN GEBELİĞİN BİTMESİNİ BEKLEYEBİLİRSİNİZ

Hemen her hamilenin ortak problemi olan cilt lekelerinin tedavisinin hamilelik sırasında yapılması önerilmez. Bunun temel sebebi zaten çoğu lekenin hamilelik sonrasında kendiliğinden gidecek olmasıdır. Kalıcı olan lekeler içinse hamilelik sonrasında uzman bir dermatoloğa başvurulmalıdır.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Hormonal değişimlerin yanı sıra birçok faktöre bağlı olarak gelişen lekeler için hamileliğin ilk aylarında daha çok doğal yöntemler tercih edilir. Özellikle lohusalık döneminde C vitamini ve fitik asit gibi bitkisel içeriği olan doğal ürünler tercih edilir. Leke kremleri ise diğer bir tercih edilen yöntem arasında yer alıyor. Kremlere rağmen lekelerin gitmemesi durumunda uygulanabilecek tedavi yöntemleri ise;

Lazer tedavisi,
Kimyasal peeling,
PRP tedavisi,
Leke mezoterapisidr.

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