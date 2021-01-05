En sık alın ve üst dudakta görülüyor! Hamilelikte cilt lekelenmesi nasıl geçer?

Avrasya Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hatice Deniz Yardımcı, hamilelikte oluşan cilt lekeleri hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor. HAMİLELİK DÖNEMİNDE SALGILANAN HORMONLAR, CİLT LEKELERİNİ TETİKLİYOR Gebelikte cilt lekeleri sıklıkla karşılaşılan bir problemdir. Bunun asıl sebebi ise hamilelik döneminde salgılanan östrojen veprogesteron hormonlarıdır. Güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarına karşı hassasiyetini arttırmasıyla ciltte lekelenmeler görülebilir. Yüz bölgesinde en sık yanak, üst dudak ve alında meydana gelen lekeler, yüzün yanı sıra göğüs arası, boyun ve kolların dış yüzeyinde ortaya çıkabilir. Güneş görmeyen yerde oluşan lekeler koyu bir şekilde belirirler ve hamilelik sonrasında genel olarak kaybolurlar. AÇIK TENLİ ANNE ADAYLARI RİSK GRUBU ALTINDA Leke oluşumuna yatkın esmer kadınlarda daha çok görülse de cilt teninin açık olması cildi, güneşin etkilerine karşı daha savunmasız hale getiriyor. Bir de buna hamileliğin getirdiği hassasiyet eklenince açık tenli gebeler, hamilelik lekeleri için açık hedef haline geliyor. Üstelik gün ışığı, ciltteki pigmentasyonu arttırarak kalıcı hamilelik lekelerine yol açabiliyor. Açık tenli olmanın yanı sıra;

Kişinin genetik yapısı,

Beslenme alışkanlıkları,

Gebelik öncesinde uzun süre doğum kontrol hapı kullanması, Uzun süre güneşe maruz kalması gibi etkenlerde hamilelik döneminde cilt lekelerinin oluşumunda rol oynuyor. HAMİLELİK LEKERİ DOĞUMDAN SONRA GEÇER Mİ? Hamilelikle birlikte ortaya çıkan açık veya kahverengi lekeler, gebeliğin ikinci üç aylık döneminde artar. Son üç aylık dönemde iyice belirginleşen lekeler, vücudun herhangi bir noktasında kendine yer bulabiliyor. Bu lekeler doğumdan sonra çoğu zaman kendiliğinden kaybolabiliyor. Ancak risk faktörlerini taşıyan ve güneşe savunmasız çıkan kişilerde kalıcı hale gelebiliyor. GÜNEŞE ÇIKMAMAK ÇÖZÜM DEĞİL Hamile kadınların cilt lekelerini önlemek için güneşten uzak durması doğru bir yol değildir. Çünkü hamilelik boyunca güneşe çıkmamak bebeğin gelişimini olumsuz anlamda etkiler. Bir hamilenin her gün en az 20 dakika boyunca güneşten faydalanması ve vücudu için gerekli olan D vitaminini alması gerekir. Ancak güneşe çıkarken uygun şartları hazırlar ve önlemini alırsa cilt lekesi oluşma riskini minimize edebilir.