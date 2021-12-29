En şık salonlar için en iyi koltuk takımı modelleri ve çeşitleri

Salonların şıklığını en çok yansıtan mobilyalar koltuk takımları. Kullanışlı ve rahat olan modeller tercih edildiğinde salonda geçirilen vakit daha da eğlenceli hale geliyor. Yeni ev kuracak ya da mevcut koltuk takımınızı değiştirecekseniz doğru yerdesiniz. Hem fonksiyonel hem konforlu en iyi modelleri sizler için araştırdık. Gelin, bu harika listeye birlikte göz atalım.

1. Tarzınızı yansıtan İnegölSofa Gucci Koltuk Takımı

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En iyi koltuk takımları araştırmamızda ilk önerimiz olan İnegölSofa Gucci Koltuk Takımı, 2 adet üçlü ve 1 adet tekli koltuktan oluşuyor. Üçlü koltukların sırt ve kolları geriye açılarak yatak olabildiği için gelen misafirlerinize yatacak alan sağlıyor. 360 derece dönebilen berjer rahat hareket imkanı sunarken nubuk kumaştan üretilen ürün kirlendiğinde silinerek temizlenebiliyor. Şık tasarımı ile odanın havasını değiştiren koltuk takımı, kanserojen madde içermiyor. Ahşap ayaklara sahip olan ürün, uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

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2. Odanıza şıklık katan Venedik Koltuk Takımı

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Kaliteli koltuk takımları arasında kendine yer bulan Venedik Koltuk Takımı, 2 adet üçlü koltuk ve 1 adet berjerden oluşuyor. Üçlü koltukların alt kısmında bulunan ekstra ayaklar sayesinde uzun kullanımdan sonra bile çökme yapmıyor. Koltuk takımı, kapitone tasarımı ile odanıza estetik bir görünüm kazandırıyor. Gürgen ağacından yapılan iskelet kısmı, dayanıklı yapısı ve metal ayakları ile uzun yıllar boyunca yanınızda olacağını size müjdeliyor! Silinebilen kumaş özelliğiyle kirlerden kolayca kurtulmanızı sağlarken 30 HR dansite süngerden oluşan iç dolgu malzemesi konforlu bir kullanımı garantiliyor.

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3. Hoş görünümüyle Chester İtalyan Koltuk Takımı

Kaliteli koltuk markaları arasında gösterilen Chester İtalyan Koltuk Takımı, 2 adet üçlü koltuk ve 1 adet berjer içeriyor. Yüksek kaliteli 32 dansite sünger iç dolgusu, yumuşak ve konforlu bir kullanım sunuyor. İskelet kısmı gürgen ağacından yapılan koltuk takımı, silinebilir özelliği sayesinde kumaşta oluşan lekeleri rahatlıkla temizlemenizi sağlıyor. Ayrıca ürün kumaşı yıpranma ve renk atma ihtimaline karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Muhteşem rengiyle odanızla mükemmel şekilde uyum yakalayan ve uzun yıllar boyunca kullanım imkanı veren ürün, ahşap ayakları ile sağlam bir yer tutuşu sergiliyor.

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4. Konforlu kullanım sunan Evim Shopping Uludağ Köşe Koltuk Takımı

Koltuk takımı önerilerinde sırada Evim Shopping Uludağ Köşe Koltuk Takımı var. L şeklinde olan ürünün iskeleti gürgen ağacından imal ediliyor. Yıpranmaya ve renk atmaya karşı dayanıklı olan koltuk kumaşı, silinebilir özelliği sayesinde kolayca temizleniyor. İç dolgusu 32 dansite sünger olan koltuk takımı, yumuşak dokusu ile konforlu bir kullanım sunuyor. Açılabilen ikili koltuk kısmı ekstra yatak alanı oluştururken bazalı alt kısmı ise evinizdeki eşyalar için depolama alanı sağlıyor. Beyaz rengiyle göz dolduran ürün odanıza hoş bir görünüm katıyor. Ürünün dinlenme kısmı 75 cm genişliğe ve 140 cm uzunluğa sahip.

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5. Şıklığı ön plana çıkaran Asya Chester Köşe Koltuk Takımı

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Koltuk takımı tavsiyesinde sırada Asya Chester Köşe Koltuk Takımı var. L şeklindeki ürün, şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Ayak kısmının üretiminde plastik malzemeler kullanıldığı için zemine zarar vermiyor. İç dolgusu 28 dansite süngerden oluşan koltuk takımı, konforlu bir kullanım sunuyor. Sabunlu bezle bile temizlenebilen kumaşı sayesinde leke tutmayan ürün, ayak kısmındaki tekerleriyle rahatça hareket ettirilerek misafirler için ekstra yatak alanı sağlıyor. Kullanışlı yapısı sayesinde evinize işlevsellik katan köşe koltuk takımı, uzun yıllar boyunca kullanım imkanı veriyor.

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6. Kalite ve rahatlığı bir arada sunan İnegölsofa Poyraz Köşe Koltuk Takımı

Sırada en iyi koltuk takımı markası olmaya aday İnegölsofa'nın Poyraz Köşe Koltuk Takımı var. İskelet kısmı gürgen ağacından üretilen ürün, fonksiyonel yatak özelliği sayesinde misafirler için ekstra yatak alanı oluşturuyor. Nubuk kumaşla kaplanan koltuk takımı, silinebilir özelliği sayesinde saf sabun ve ıslak bezle kolayca temizleniyor. 32 dansite HR sünger iç dolgusu orta yumuşak sertliği ile dikkat çekiyor. Elektrikli süpürgeyle tozu alınabilen ürünün temizliğinde çamaşır suyu ve deterjan kullanılması tavsiye edilmiyor. Geniş alana sahip kol kısmı eşyaları koymak için ihtiyaç duyduğunuz alanı oluştururken sağlam materyallerden oluşan takım seneler boyunca kullanılabileceğini gözler önüne seriyor!

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7. Sade tasarımı ile Viyana Koltuk Takımı

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Sizin için seçtiğimiz bir diğer öneri olan Viyana Koltuk Takımı; 2 koltuk ve 1 berjerden oluşuyor. Kapitone desene sahip olan ürün, odanıza hoş bir görünüm katıyor. 1. sınıf ahşap iskeletten üretilen koltuk takımı çökme yapmıyor. Üçlü koltuklar ise ekstra alt ayakları sayesinde daha dengeli ve sağlam bir yapıya kavuşuyor. Ayrıca ilerde oluşabilecek lekelerden korkmanıza gerek yok! Silinebilir özelliği sayesinde ürün kolayca temizleniyor. İç dolgu malzemesi 30 HR dansite sünger olan koltuk takımı rahat kullanım sağlarken farklı renk seçenekleri odanıza uygun olan rengi seçmenize olanak tanıyor.

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8. Estetik duruş sergileyen Evimo Lindo Salon Takımı

Evimo Lindo Salon Takımı; 1 dörtlü koltuk, 1 üçlü koltuk ve 1 berjerden oluşuyor. Döner ayaklı berjer rahat hareket imkanı sunarken dörtlü koltuğun kol kısmında bulunan raf detayı kitap ve süs eşyalarınız için alan oluşturuyor. Siyah boyalı metal ayaklara sahip olan ürün, yumuşak ve silinebilir kumaşı sayesinde kolayca temizlenebiliyor! Ürünün iç iskeleti gürgen ağacından oluşuyor. Şık görünümü ise oturma odanıza farklı bir hava katıyor. Güzel renk tonu ile odanızdaki uyumu tamamlayan ürün, kaliteli yapısı sayesinde uzun süreli kullanım imkanı veriyor.

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9. Odanıza hoş bir görünüm katan Büşra Mobilya Maserati Koltuk Takımı

Sırt mesafesi ve ölçülü oturum ayarı sayesinde konforlu bir kullanım sunan Büşra Mobilya Maserati Koltuk Takımı, 2 adet üçlü koltuk ve 1 adet tekli koltuktan oluşuyor. Anatomik yapı göz önüne alınarak tasarlanan ürün, günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı oluyor. Silinebilen kumaş özelliği sayesinde yüzeyde oluşabilecek kirler kolayca temizlenirken orta sertlikteki ortopedik sünger keyifli bir kullanım sunuyor. Yüksek tasarıma sahip ahşap ayaklar, ev temizliği sırasında koltuğun altını kolayca temizlemenize olanak tanıyor. Uzun süre kullanabileceğiniz sağlamlıktaki koltuk takımının üçlü koltuğu, yatak olma özelliği sayesinde ekstra alan sağlıyor. Üçlü koltuk; 237x80x103 cm, tekli koltuk ise 130x80 cm ölçülerine sahip.

Tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Büşra Mobilya Maserati Koltuk Takımı'nı detaylı incelemek ve sipariş oluşturmak için sizi böyle alalım.

10. Günün yorgunluğu atmanızı sağlayan Evaç Mobilya Rolex Koltuk Takımı

Sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Evaç Mobilya Rolex Koltuk Takımı; 2 adet üçlü koltuk, 1 berjer ve kırlentlerden oluşuyor. Yumuşak dokulu örme kumaştan üretilen ürün, günün stresini ve yorgunluğunu üzerinizden alıyor. Siyah ahşap üzerine metal kasa olan ayak kısmı, yüksek yapısı sayesinde temizlik esnasında kolaylık sağlıyor. Kapitone desene sahip kumaş, silinebilir özelliği sayesinde kolayca temizleniyor. Hoş görüntü oluşturan gri veya fuşya renk seçenekleri odanıza mükemmel uyum sağlarken kaliteli ve sağlam tasarımı ise uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Üçlü koltuk; 180x65x45 cm boyutlarındayken tekli koltuk 80x58 cm ölçülerine sahip.

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