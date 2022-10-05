En yeni Dünya Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri! Öğretmenler Günü 5 Ekim mi, 24 Kasım mı?

Dünya Öğretmenler Günü mesajları 5 Ekim 2022 Çarşamba günü en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. dünyada Öğretmenler Günü farklı bir tarihte kutlanmaktadır. İşte en yeni Dünya Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri...

5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Öğretmen doğan güneş gibidir, etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan bilim, kültür ordusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Bizlere göstermiş olduğunuz sonsuz sabır, inanç ve hoşgörü için teşekkür ederiz. Gösterdiğiniz o inanç, bugünkü başarılarımızda bizler için en büyük motivasyon kaynağı olmuştur. 5 Ekim Dünya Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 5 EKİM Mİ, 24 KASIM MI?

Türkiye'de Öğretmenler Günü 24 Kasım’da, öğretmenlik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için kutlanan Dünya Öğretmenler Günü ise UNESCO tarafından belirlenen 5 Ekim'de kutlanmaktadır.



