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Endonezya'da yapılacak başkanlık seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 21:40 | Son Güncelleme

Aday olan Devlet Başkanı Joko Widodo ve rakibi Prabowo Subianto, seçim öncesi ilk televizyon tartışmasına katıldı

CAKARTA (AA) - Endonezya'da başkanlık seçimi için aday olan Devlet Başkanı Joko Widodo ve rakibi Prabowo Subianto, seçimlere 3 ay kala ilk televizyon münazarasında karşı karşıya geldi.

17 Nisan'da yapılacak başkanlık ve milletvekili seçimi öncesi, Widodo ve Başkan Yardımcısı adayı Ma'ruf Amin ile Gerindra Partisi Genel Başkanı Prabowo ve Başkan Yardımcısı adayı Sandiaga Uno, ilk televizyon tartışmasında kozlarını paylaştı.

Yüksek Seçim Kurulunun (KPU) organize ettiği ve hukuk, insan hakları, yolsuzluk ve terörizm konularının ele alındığı açık oturumda KPU tarafından daha önce hazırlanmış zarf içindeki sorular çekiliş usulüyle başkan ve yardımcı adaylarına yöneltildi.

Siyasi analistler, adayların televizyondaki tartışmalarının kararsız seçmenler üzerindeki etkisinin büyük olacağını belirtiyor, seçime kadar ekonomi, altyapı, dış politika ve sağlık gibi çeşitli konuların yer alacağı 4 televizyon münazarası daha gerçekleştirilecek.

Öte yandan, 16 partinin katılacağı seçimlerde Widodo, kendi partisi Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P)
dışında şu ana kadar 7 partinin, Prabowo da 3 partinin desteğini almış durumda.

Merkez parlamento ve eyaletlerin yanı sıra ilçeleri de içeren bölgesel milletvekili seçimi için halkın sandık başına gideceği 17 Nisan'daki seçimde devlet başkanlığı için sadece Widodo ve Prabowo yarışacak.

Widodo ve Prabowo, 2014 seçimlerinde de karşı karşıya gelmiş ve seçimin galibi yüzde 53,15'lik oy oranıyla Widodo olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkanlığı Endonezya Joko Widodo Prabowo Subianto seçimler

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