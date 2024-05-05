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'Sarhoş müşteri' imtihanı: Taksicinin zor anları saniye saniye kamerada!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.05.2024 14:02
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İstanbul'da alkollü bir kadın, taksi çağırdı. Bindiği takside yaptıklarıyla izleyenleri şaşkına çeviren kadın şoföre ayaklarını uzattı. Bununla da yetinmeye sarhoş kadın direksiyona geçmeye çalıştı. Taksideki kameralara yansıyan görüntülerde kadının taksimetreyi ödemeden gittiği öğrenildi.

Sarhoş bindiği takside taşkınlık yapan kadın, taksiciye zor anlar yaşattı. Taksideki kameraya yansıyan görüntüleri izleyenler 'pes artık' dedi.

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ŞOFÖRE AYAĞINI UZATTI, DİREKSİYONA GEÇTİ, BORCUNU ÖDEMEDEN GİTTİ...

Sarhoş kadın takside önce ayaklarını taksiciye uzattı, ardından direksiyona geçmeye çalışan kadın taksimetreyi ödemeden uzaklaştı.

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Taksici yaşadığı sıkıntıyı "lanet olsun yaptığım bu işe" sözleriyle dile getirmeye çalıştı. Taksici o anlarda şu ifadeleri kullandı:

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"Hanımefendi polis çağırmayayım, lütfen aracımdan iner misiniz? Bana ödeme yapmadınız, bir saattir arabamda mahsur kaldınız. Lütfen paramı ödeyin."

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Anahtar Kelimeler:
Taksici İstanbul müşteri
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