Enerji tasarrufu sağlayacağınız beyaz eşya ürünleri

Beyaz eşyaların kaliteli ve kullanışlı olmasının yanı sıra enerji tasarrufu sağlaması da önemli bir avantaj sunuyor. Böylece derin dondurucu, buzdolabı, çamaşır makinesi, mikrodalga fırın, bulaşık makinesi ve klima gibi birçok ürün, konfor sağladığı gibi bütçe dostu olmasıyla da fark yaratıyor. Siz de seçiminizi enerji tasarrufu sunan beyaz eşyalardan yana kullanmak istiyorsanız, listemize mutlaka göz atmalısınız.

1. Güvenle saklayın: Profilo DF1024WFVV A++ 6 Çekmeceli Derin Dondurucu

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Et ve mevsiminde alınmış meyve sebzeleri derin dondurucuda uzun süre muhafaza etmek isteyenlerin mutlaka göz atması gereken Profilo DF1024WFVV A++ 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, en iyi derin dondurucu modelleri arasında yer alıyor. Enerji verimlilik sınıfı A++ olan ürün, çok düşük seviyede enerji tüketerek verimli bir kullanım sunuyor. Şeffaf dondurucu kapakları sayesinde bölmeleri açmadan içindekilerin görülmesini sağlıyor. Süper dondurma fonksiyonu ve hava kanallarıyla içerideki besinlerin taze ve ferah kalmasını sağlayan ürün, elektrik kesintilerinde de 24 saate kadar koruma sunuyor. Böylece ani elektrik kesintileri, dondurucudaki buzların çözülmesine engel oluyor.

2. Kaliteli ve kullanışlı: LG GN-H702HLHU A++ Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı

Çağdaş ve şık tasarımıyla mutfaklara estetik bir görünüm kazandıran LG GN-H702HLHU A++ Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı, en iyi buzdolabı modelleri arasında yer alıyor. İçindeki gıda ürünlerini çiftlik tazeliğinde koruyor. LinearCooling teknolojisi sayesinde sıcak hava dalgalarını azaltarak yiyeceklerin tazeliğini yedi güne kadar başarıyla muhafaza ediyor. DoorCooling teknolojisi, buzdolabının içindeki serin havanın her bölgeye eşit şekilde dağılmasını sağlıyor. Bu sayede ürünler, dolap içinde hangi rafa konursa konsun tazeliğini sürdürüyor. Ürünün akıllı filtre sistemi, dolapta kötü kokuların barınmasını engelliyor. Inverter Lineer Kompresörü kullanan model, %32'ye kadar enerji tasarrufu sunarak kullanıcılarını mutlu ediyor.

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3. Mutfakların yıldızı: Kumtel LX-9645 70 Lt Fırın

Modern ve kompakt tasarımı sayesinde kalabalık mutfaklarda bile kendine kolayca yer bulan Kumtel LX-9645 70 Lt Fırın, hem zaman hem alan avantajı sunarak kullanıcılarından tam not alıyor. Isıya dayanıklı çift cam sistemi kullanan ürünün raf ve rezistans kısmı Cr-Ni ve paslanmaz malzemelerden üretildiğinden dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Fırının en önemli özelliği, turbo fan sistemine sahip olması. Böylece mevcut sıcaklığı dolaştırarak yiyeceklerin eşit şekilde pişmesini sağlıyor. Bir diğer önemli özelliği de kolayca temizlenmeye imkân tanıması. A+ enerji sınıfı üyesi olması da önemli bir ayrıntı.

4. Kalabalık evlerin kurtarıcısı: LG DFB425FP A++ Quadwash Teknolojili Bulaşık Makinesi

"Geniş aileler için en iyi bulaşık makinesi hangisi?" sorusunu soranlara LG DFB425FP A++ Quadwash Teknolojili Bulaşık Makinesi tavsiye ediliyor. Çok az su harcayarak bulaşıkları derin ve etkili bir şekilde temizleyen ürün, yüksek sıcaklık buharı kullanarak en zorlu kirleri bile başarıyla ortadan kaldırıyor. TrueSteam teknolojisi sayesinde su lekelerini de büyük ölçüde yok ederek kullanıcılarından tam not alıyor. Inverter DirectDrive motor ve QuadWash teknolojileriyle suyu farklı yoğunluk kademelerinde çok yönlü şekilde dağıtıyor. Raf yüksekliğinin kolayca ayarlanmasına imkân tanıyan ürün, zor zamanlar için akıllı üçüncü rafa sahip.

5. Kullanıcı dostu özellikler: Altus Al 9101 Db A+++ 9 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi

Enerji tasarruflu bir çamaşır makinesi sahibi olmak isteyenlerin radarına hızlıca giriş yapan Altus Al 9101 Db A+++ 9 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi, üstün kalitesi ve birbirinden başarılı özellikleriyle çamaşırları en iyi şekilde temizliyor. Farklı tipteki birçok kumaşı yıpratmadan ve çamaşırın dokusunu bozmadan yıkayabilen makine, A+++ enerji sınıfıyla dikkatleri üzerine topluyor. Elektrik ve suyu minimum düzeyde kullanarak bütçelere iyileştirici etki sunan ürün, LED paneli sayesinde kolay bir kullanım vadediyor ve arzu edilen ayarlamaların kolayca yapılmasına yardımcı oluyor. Ürünün tamburunun kumaş dokusunu zedelemeyecek bir tasarıma sahip olması da önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor.

6. Zamandan kazanın: Siemens WT45W410TR A++ 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi

Çamaşırların kurumasını günlerce beklemekten sıkılan ve bunun için pratik bir çözüm arayanların yardımına yetişen Siemens WT45W410TR A++ 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi, en kaliteli çamaşır kurutma makinesi modelleri arasında yer alıyor. Farklı giysi tipleri için özel programlar sunan çamaşır makinesi, giysilerin zarar görmeden kurutulmasını sağlıyor. A++ enerji sınıfıyla üstün verimlilik performansına sahip olan ürün, 40 dakikalık kısa zaman programıyla vakti kısıtlı olanlara önemli bir avantaj sağlıyor. Tek seferde sekiz kilogram çamaşır kurutabilmesiyle geniş aileleri memnun eden çamaşır makinesi, çocuk kilidiyle güvenli bir kullanım sunuyor. Kırışıklık azaltma özelliğiyle kolaylık sunarken program bittiğinde akustik sinyal sesiyle uyarı yapıyor.

7. Sıcaktan bunalmaya son: Samsung Premium A++ BTU Inverter Duvar Tipi Klima

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Yaz sıcaklarından bunalan ve evini buz gibi tutmak isteyenlerin mutlaka göz atması gereken Samsung Premium A++ BTU Inverter Duvar Tipi Klima, en iyi enerji tasarruflu klima modellerinden biri. Geniş kanatları sayesinde etkili bir soğutma performansı sergileyen ürün, Digital Inverter Boost teknolojisi sayesinde enerji tasarrufu yaparak havayı %43 daha hızlı serinletiyor. Sessiz mod seçeneğiyle ev halkını rahatsız etmeden çalışabiliyor. Ürünün en önemli özelliği de otomatik temizleme işlevi sayesinde bakteri ve küf oluşumuna meydan vermemesi. Daha ne olsun, değil mi?