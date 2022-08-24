Enfeksiyona karşı koruyor, kalbinizi güçlendiriyor, tıkalı burnu açıyor hatta Covid’e meydan okuyor: Ayda üç kere...

Daha fazla sevişmek, doktorunuzdan duymaya alıştığınız bir reçete olmayabilir. Ancak son araştırmalar cinsel ilişkinin sağlık için ne kadar etkili olduğunu ön plana çıkardı. Sevişmek kalbinizi güçlendirebilir, tıkalı bir burnu temizleyebilir ve hatta Covid ile savaşabilir. Aktif bir cinsel yaşam, kalp hastalığı ve inkontinans riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayda en az üç kere cinsel ilişkiye girenlerin Covid-19'u daha hafif atlattığı önceki araştırmalarda tespit edilmişti.

ORGAZM BURUN SPREYİ KADAR ETKİLİ!

Başka bir çalışma, orgazmın burun spreyi kadar tıkalı bir burnu temizlediğini buldu. Aktif bir cinsel yaşam, sağlığınızı iyileştirmek için sağlıklı beslenme, alkol alımını azaltmak ve sigarayı bırakmak kadar önemli olabilir.

Araştırmalar, kalp hastalığı ve inkontinans riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ve geçen yıl Fertility and Sterility dergisinde yayınlanan bir araştırma, ayda en az üç kez cinsel aktivitenin daha hafif bir Covid-19 enfeksiyonu ile bağlantılı olduğunu gösterdi. Teori, vücudu patojenleri daha etkili bir şekilde ele almaya hazırlamasıdır.

ENFEKSİYONA KARŞI KORUR

Psikolojik Raporlar dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, haftada bir veya iki kez cinsel ilişkiye girmenin, bizi enfeksiyona karşı koruyan bağışıklık sisteminin antikor yanıtının bir parçası olan immünoglobulin A düzeylerini artırdığını bulan 2004 tarihli bir araştırmayı takip etti.

Geçen yıl Ear, Nose & Throat dergisinde çıkan bir habere göre, bir başka araştırma, orgazmın tıkanmış bir burnu bir burun spreyi kadar etkili bir şekilde temizleyebileceğini öne sürdü. Çünkü vücut sıcaklığı egzersizle beraber gevşer. Mukus, dolaşımdaki artış ise burun akıntısının akışını teşvik eder.

SEKS YOKSA MENOPOZ VAR

University College London'da yapılan araştırma, en az ayda bir cinsel aktivitede bulunan kadınların, cinsel olarak aktif olmayanlara göre daha geç menopoza girdiğini buldu. Araştırmacılar, cinsel aktivite tespit edilmezse vücudun yumurtlamayı azaltarak menopozu tetiklediğini öne sürüyorlar.



