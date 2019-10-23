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Engelli ikizlerini sevgileriyle yaşatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 14:52 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde oturan Şerife ve Burhan Sayım çifti, zihinsel engelli 3 çocuklarından Hasan'ı 3 yıl önce kaybettikten sonra kalan ikizler Samet ve Nazım'ı (21)sevgileriyle yaşatmaya çalışıyor.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde oturan Şerife ve Burhan Sayım çifti, zihinsel engelli 3 çocuklarından Hasan'ı 3 yıl önce kaybettikten sonra kalan ikizler Samet ve Nazım'ı (21)sevgileriyle yaşatmaya çalışıyor.
Şerife- Burhan Sayım çiftinin zihinsel engelli olan 3 çocuklarından Hasan, 3 yıl önce 20 yaşında hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Çift, ikiz oğulları Nazım ve Samet Sayım'ı ise yaşatmak için var güçleriyle çalışıyor. Çift, oğullarının tedavisi için birçok hastaneye başvurdu; ancak bir sonuç alamadılar. Sayım çifti, tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan ikizlerini sevgileriyle yaşatmaya çalışıyor.
Şerife Sayım (45) çocuklarının doğuştan zihinsel engelleri olduğunu ifade ederek, "Akşama kadar çocuklarımla uğraşıyorum. Bebek gibi bakıyorum çocuklarıma. Yemeklerini ben yediriyorum, altlarını, üstlerini, banyolarını, her şeylerini yapıyorum. Bir eksiklikleri yok, Rabbimin bize hediyesi. Büyük oğlumuz vefat etti, biz burada bunlara bakalım öteki dünyada da onlar bize bakacak inşallah. Öyle düşünüyoruz. Rabbim bize ne verdi ise biz onu aldık" diye konuştu.
Baba Burhan Sayım ise "Bakım olarak her yük annesinin üzerinde, biz eve geldikçe destek olmaya çalışıyoruz. Her türlü bakımını annesi yapıyor Allah razı olsun. Hiç emeğini esirgemeden bunlara bakıyor. Hayatı bunlarla geçiyor. Biz aşağı yukarı ölen çocuğumuz ile birlikte 30 senedir bakıyoruz" dedi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer, "Bizler yaralı gönülleri tamir eden bir bakanlığız. Bu çocuklarımız önce Allah'a sonra bizlere emanet. Kayseri' de 7 bin 666 ağır engelli var. Bizler gerek maddi anlamda gerekse psikososyal anlamda uzmanlarımızla bu ailelerimizin yanındayız. Bizler vatandaşımızın yüklerini almak zorundayız" diye konuştu.

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