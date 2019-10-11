Engelsiz Filmler Festivali Eskişehir’de başlıyor

Engelsiz Filmler Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da programında yer alan film ve yan etkinliklerini görme ve işitme engelli bireylerin erişimine uygun olarak sunacak.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Eskişehir’de sinemaseverlerle buluşan Festival’in Eskişehir programında; Engelsiz Yarışma, Ayrıksı Otu, Be-İn!, Bizim İçin, Bizsiz Asla! ve Kim Demiş? seçkilerinin yanı sıra Rehber Köpekler seçkisinde yer alan Yavru Seçimi ve Badi filmleri yer alıyor.
Film ekipleri de Eskişehir’de
Engelsiz Yarışma bölümünde yer alan Saf filminin yönetmeni Ali Vatansever, Anons filminin idari yapımcısı Sinan Yusufoğlu ve Güvercin filminin yönetmeni Banu Sıvacı filmlerinin Eskişehir’deki gösterimlerinin ardından seyircilerin sorularını yanıtlayacak. Söyleşilere işaret dili çevirmeni de eşlik edecek.
Sanal Gerçeklik Deneyimi Festival’de
Eskişehirli sinemaseverlerin 11-13 Ekim tarihleri arasında takip edebileceği Festival, iki farklı Sanal Gerçeklik Deneyimini de seyircilerle buluşturuyor. Epilepsi nöbetleriyle mücadele eden sanatçı Jane Gauntlett’in kendi hikayesinden esinlendiği Kendimle Dans In My Shoes: Dancing with Myself ve tekerlekli sandalye kullanan genç bir kadının bedenini tanımasını anlatan 120 Cm: Kör Randevu 4 Feet: Blind Date adlı projeler sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla Yunus Emre Kültür Merkezi’nin fuaye alanında deneyimlenebilecek.
Otizm Dostu Gösterim Gerçekleşecek
Engelsiz Filmler Festivali’nin Eskişehir programında, otizmli çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmelerine imkân sağlayan “Otizm Dostu Gösterim”de Japon animasyonunun başarılı yönetmeni Mamoru Hosoda’nın Küçük Kardeşim Mirai adlı filmi seyircilerle buluşacak. Film, loş bir salonda, ses seviyesi düşük tutularak gösterilirken, seyirciler gösterim sırasında salonda yiyecek ve içecek bulundurabilecek ve diledikleri gibi hareket edebilecekler.
Çocuklar Kendilerini Canlandırma Sanatıyla İfade Edecekler
9-12 yaş arasındaki işitme engelli sinemaseverleri canlandırma (animasyon) sanatıyla buluşturan Canlandırma Atölyesi’nde çocuklar, kendi yarattıkları karakterler ve öykülerle film denemeleri yapacaklar. Çocukların tamamen kendilerine ait bir dünyayı ortaya çıkarmalarını ve kendilerini canlandırma sanatı ile ifade etmelerini sağlayacak atölye, canlandırma sanatçısı Deniz Öcal tarafından Eskişehir’de gerçekleştirilecek.
Engelsiz Filmler Festivali, Eskişehir durağından sonra 16-20 Ekim tarihleri arasında Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara’da sinemaseverleri ağırlayacak.
Engelsiz Filmler Festivali bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.
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