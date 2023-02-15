HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enkaz altından kurtulamayacağını düşündü! 'Son videom' diye kaydetti, büyük dikkat çekti... "Öleceğim, şu an tavan üzerimde"

Enkaz altından kurtulamayacağını düşündü! 'Son videom' diye kaydetti, büyük dikkat çekti... "Öleceğim, şu an tavan üzerimde"

15.02.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Adıyamanlı Taha Erdem (17), molozların arasında "son videom" diye kendi videosunu çekti. Genç Taha, kurtulamayacağını düşündüğü için çektiği videoda enkaz altında yaşadıklarını saniye saniye kaydetti. Görüntüde ise Taha'nın “Öleceğim, şu an tavan üzerimde. Çok pişman olduğum şeyler var; Allah’ım bütün günahlarımı affet” diye konuştuğu görüldü. Depremden 2 saat sonra enkazdan sağ çıkan Taha yaşadıklarını anlattı.

Enkaz altından kurtulamayacağını düşündü! 'Son videom' diye kaydetti, büyük dikkat çekti... "Öleceğim, şu an tavan üzerimde"

Adıyamanlı Taha Erdem, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yeni Sanayi Mahallesindeki 47 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanı'nın enkazının altında kaldı. Deprem esnasında uyanan ve kaçmaya çalışırken kapıya çarparak bayılan Taha Erdem (17), daha sonra binadakilerin çığlıkları ile uyandı. Uyandığında üzerinde enkaz yığını olduğunu fark etti. Ayağı sıkışan ve kıpırdayamayan 11. sınıf öğrencisi Taha Erdem, kurtulamayacağını düşündüğü için ‘son videom’ diye bir video çekti.

"ÇOK PİŞMAN OLDUĞUM ŞEYLER VAR; ALLAH’IM BÜTÜN GÜNAHLARIMI AFFET"

Kendisini kaydettiği anlarda yaşanan şiddetli artçıları kaydeden Taha Erdem, görüntüde, “Öleceğim, şu an tavan üzerimde. Çok pişman olduğum şeyler var; Allah’ım bütün günahlarımı affet” diye konuşurken sürekli sarsıntıların olduğunu dile getiriyor. Sürekli dua ettiği görülen Erdem’in videosu daha sonra sona eriyor.

AW829168_01

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA KENDİMİ TABUTTA HİSSETTİM"

Taha Erdem, depremden 2 saat sonra akrabalarının yardımıyla enkazdan çıkartıldı. Hafif yaralı olan Erdem’in anne ve babası da enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Yaşadıklarını anlatan Taha Erdem, “Deprem olduğunda kapıya doğru giderken kafamı çarptım, yeri düşmüşüm. Gözümü açtığımda kendimi tabutta hissettim. Sırtımda tavan vardı. Bacaklarım bayağı molozların altında kalmıştı. İlk uyandığımda rüya sandım. Sonra kendimi kurtarmaya çalışırken bir baktım molozların içindeyim.

AW829168_03

10. günde mucizenin adı bu kez Melike oldu! 10. günde mucizenin adı bu kez Melike oldu!

"VİDEO ÇEKERKEN SÜREKLİ DEPREMLER OLUYORDU"

Telefonum elimdeydi. Kendimi kısa bir videoya aldım. Video çekerken sürekli depremler oluyordu. Artçı sarsıntılar çok şiddetliydi. Alt katlardan sesler geliyordu. Komşularımızın çığlıklarını duydum” diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezarların taşlarına asılanlar yürekleri dağladıMezarların taşlarına asılanlar yürekleri dağladı
Duygulandıran görüntüler! 'Bunu yapan cehenneme girer mi?'Duygulandıran görüntüler! 'Bunu yapan cehenneme girer mi?'
Dünya Türkiye için seferber olmuşken alçak saldırı!Dünya Türkiye için seferber olmuşken alçak saldırı!
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

Yardıma koşmuşlardı! Duygusal anları anlattılar: Yunan olduğumuzu söyleyince...

Yardıma koşmuşlardı! Duygusal anları anlattılar: Yunan olduğumuzu söyleyince...

Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı

Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı

Emlakçılar 'biz utanıyoruz' diye isyan ederken, fiyatlar 4 kat arttı!

Emlakçılar 'biz utanıyoruz' diye isyan ederken, fiyatlar 4 kat arttı!

Borsa İstanbul'dan 'altın' kararı!

Borsa İstanbul'dan 'altın' kararı!

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Naci Görür bu kez 'bakkal hesabı yapıyorum' diyerek açıkladı

Naci Görür bu kez 'bakkal hesabı yapıyorum' diyerek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.