SON DAKİKA | 10. günde mucizenin adı bu kez Melike oldu! Kahramanmaraş'taki enkazdan 222 saat sonra kurtarıldı

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem 10 şehirde büyük yıkımlara neden oldu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremlerde can kaybı sayısı 35 bini aştı. Depremin ardından binlerce vatandaş enkaz altından çıkarıldı. Depremin 9. gününde peş peşe gelen mucizeler umutları yeşertirken, 10. günde de çalışmalara aralıksız sürüyor.

222 SAAT DİRENDİ! 10. GÜNDE SAĞ OLARAK ÇIKTI

Kahramanmaraş’ta 42 yaşındaki Melike İmamoğlu depremin 10. günde sağ olarak kurtarıldı. 222 saat sonra kurtarılan İmamoğlu'nun bilincinin açık olduğu belirtildi.

212 SAAT SONRA KURTARILDI

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.

AFAD, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Ali Taş Mahallesi'ndeki 7 katlı Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör'ü 212 saat sonra kurtardı.

209 SAAT SONRA GELEN MÜJDE

Son olarak Hatay'da 13 yaşındaki Berat Yücel, 209 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Berat'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Küçük çocuğun yakınları, Berat'ın depreme odasında yakalandığını, enkaz altında geçirdiği sürede ise kitap okuduğunu söyledi.

MUCİZE HABERLERİ ART ARDA GELİYOR! 209. SAATTE BABA KIZ KURTARILDI

Hatay’ın Antakya ilçesinde deprem afetinin 209. saatinde enkaz altından çıkarılan baba ve kızı umutları yeşertti. Babanın kurtarılmasının ardından kızı Fatma için ekipler harekete geçti. Enkazdan çıkarılan Fatma parmağını kaldırarak kelime-i şehadet getirdi. Asrın felaketinin 9. günde kurtarılan Fatma’nın sağ olarak kurtuluşu sevinçle karşılandı.

207 SAAT SONRA KURTARILDI

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 45 yaşındaki Ramazan Yücel, depremin 207. saatinde kurtarıldı.





