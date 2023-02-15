Güney Koreli doktordan deprem bölgesine duygusal veda! Onlar da evlerine döndü: “Bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm”

Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin sonrasında büyük bir yıkım yaşandı. Binlerce bina yerle bir olurken on binlerce vatandaş ise enkazların altında kalarak hayatını kaybetti. Afet bölgesinde yaşama tutunan depremzedeler için ise insani şartlarda yaşama mücadelesi başladı. 6 Şubat’ta kabus dolu bir güne uyanan Türkiye’ye afetlerin sonrasında dünyadan da destek yağdı. Deprem bölgelerine destek gönderen ülkelerden biri olan Güney Kore çalışmalarını bitirdiklerini açıklayarak geri döndü. Güney Koreli bir doktorun vedası ise sosyal medyada gündem oldu.

ÇADIRIN ÜZERİNE YAZDI

Günyey Koreli bir doktor Türkiye’den ülkesine dönerken depremzedelerden birinin çadırına yazdığı notla herkesi duygulandırdı. Güney Koreli doktor çadıra, “Ailelerini kaybeden Türkiye halkına. Bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm” notunu ekledi.