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Epic Games Store’da popüler PC oyunu Limbo ücretsiz oldu

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TEKNOLOJİ  | 22.07.2019 09:55 | Son Güncelleme

Kısa süre öncesine kadar PC tarafında rakipsiz bir görünüm çizen Steam, Epic Games Store’un radikal adımları sayesinde geri planda kaldı. Epic Games’in bazı yeni çıkan oyunları kendi platformuna özel kılması, kullanıcı sayısını hızla arttırırken önemli bir PR çalışması oldu.

Epic Games Store’da popüler PC oyunu Limbo ücretsiz oldu

Epic Games Store’un kullanıcı sayısının hızla artmasındaki bir diğer etken de düzenli aralıklarla bazı oyunların kullanıcılara ücretsiz sunulması oldu. Örneğin son olarak bir döneme damgasını vurmuş olan popüler iki boyutlu aksiyon oyunu Limbo, Epic Games Store’da ücretsiz oldu.

Bu oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize eklemek için yapmanız gereken tek şey sisteme giriş yaparak, Limbo’yu listenize dahil etmek. İndirmeseniz bile oyunu bir kere kütüphanenize eklediğiniz zaman oyun sizin oluyor.

Bu popüler oyunu 25 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize dahil edebilirsiniz. Az önce de belirttiğimiz üzere, kütüphanenize eklediğiniz takdirde oyunu 25 Temmuz sonrasında da indirip oynayabilirsiniz.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Önümüzdeki hafta yani 25 Temmuz – 1 Ağustos arasında Moonlighter ve This War of Mine oyunları ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu oyunları da ücretsiz edinebilmek için bir Epic Games Store hesabına sahip olmanız yeterli.

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