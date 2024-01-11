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Epstein'in pedofili skandalındaki isimler arasında bir tek ona şaşırdı!

11.01.2024 08:34 | Son Güncelleme:
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Dünyadaki en sapkın organizasyonlardan biri olan Epstein davasında ortaya çıkan detaylar mide bulandırmaya yetti! Küçük yaşta çocukları farklı ülkelerden kaçırtıp ABD'ye getiren ve burada siyasetçisinden ünlüsüne, bilim adamından, fizikçisine kadar yüzlerce sapkın kişiye sunan Jeffrey Epstein'in kara kaplı defterinden çıkan isimler adeta kan dondurdu! Fatih Altaylı'nın yorumu ise güne damgasını vurdu.

Epstein'in pedofili skandalındaki isimler arasında bir tek ona şaşırdı!

Jeffrey Epstein'in seks adası arşivinde birçok ünlü isim var. İddialara göre bu liste Mossad'ın eline geçti. Hatta bazı uluslararası hesaplar Epstein'in İsrail'e çalıştığını da belirtiyor. Epstein'in seks adasında video odası olduğu da biliniyor.

MİDE BULANDIRAN PEDOFİLİ LİSTESİNDE KİMLER YOK Kİ!

Epstein'in eski çalışanlarından Alessi, Prens Andrew'in sürekli Epstein'in evine geldiğini ve pedofili partilerine katıldığını açıkladı. Trump'ın da evi ziyaret ettiği iddialar arasında. Yasak aşkla dünyanın gündemine gelen Bill Clinton da Epstein'in müşterilerinden biriydi!

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HEİDİ KLUM, TARANTİNO, LADY GAGA, MADONNA...

Heidi Klum, Alberto Pinto, Linda Pinto, Miley Cyrus, John Travolta, Lady Gaga, Qentin Tarantino, Kevin Spacey, Madonna, Mandy Ellison gibi isimlerin de bu listede yer aldığı iddia edildi!

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FATİH ALTAYLI'DAN EPSTEİN YORUMU! 'GÖZÜME KULAĞIMA İNANAMADIM'

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında hem Epstein skandalını hem de New York'ta yer altından çıkan sinagogları değerlendirdi.

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'Jeffrey Epstein dosyasında adı geçen isimlerin bazılarına çok şaşırdım! Prince Andrew ismine şaşırmadım Bill Clinton ismine şaşırmadım. Ama ünlü fizikçi Stephen Hawking ismini görünce çok şaşırdım. Gözüme kulağıma dilime dinime hiçbir şeye inanamadım. Sen bu çarkın içine nasıl girdin?

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'WOODY ALLEN'IN SAPIK OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR'

Woody Allen ismine de şaşırmadım onun sapıklığını zaten dünya biliyor. Noam Chomsky ve Stephen Hawking ismine çok şaşırdım.

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'İSTER TARİKAT OLSUN İSTER KİLİSE İSTER SİNAGOG'

New York'taki sinagog işi de bizdeki tarikat yurtlarıyla benzer özellikler çıkıyor. Eğer bir yerde aşırı bağnazlık, sözde muhafazakarlık varsa bu suçlar bu sapkınlıklarda fazlalık olmaması pek mümkün değil. Bu ister kilise olsun ister sinagog olsun ister tarikat yurdu olsun bunların hepsi aynı.

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