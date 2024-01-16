Epstein skandalı konuşulurken İncirlik'te ABD'li askerlere satılan çocuklar ortaya çıktı! Babası çocuğunu bakın ne kadara vermiş

Jeffrey Epstein skandalı, tarihin en büyük ve en iğrenç bağlarını ortaya çıkardı. Amerikalı iş adamı Epstein'in hapisanede intihar etmesi ise zaten merak edilen bir konuyu daha da gizemli hale getirdi. Bu skandalın Türkiye ayağı var mı diye merak edilirken Esra Erol'un programına katılan Şükran Berberoğlu 2 çocuğunun İncirlik'te görev yapan ABD askerlerine satıldığını söyledi.

BABASI ÇOCUKLARINI SATMIŞ

ATV’de gündüz kuşağında yayınlanan Esra Erol’un programına Adana'da katılan Şükran Berberoğlu'nun sözleri damga vurdu. Berberoğlu 2 çocuğunun küçük yaşlardayken ABD’li askerlere satıldığını belirtti. Satışı ise çocukların babalarının yaptığını iddia etti. Hatice isimli çocuğun 4 yaşındayken, Seçil isimli çocuğunun ise 7 aylıkken verildiği söylendi.

Berberoğlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Hatice'yi vermeden önce bir komşum vardı. Avukatın yanında çalışıyormuş. Geldi benim kafaama girdi. Ben de veremem dedim.

BİR TABLAYA ÇOCUĞUNU VERMİŞ

Babalarının yanına gitmiş o da 'Bir tabla verirseniz veririm' demiş. Bir tablaya verdi çocuğumu. Seçil'den de ne kadar para aldığını bilmiyorum. Kendi almış parayı. Beş kuruşunu görmedim. Ben zaten vermek istemedim.

(Tablo görseli temsilidir)





