Erciyes'e kar yağdı

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'na kar yağdı.
İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te öğleden sonra etkisini gösteren yağmur, kara dönüştü.
Dağın 3500 rakım ile zirve arasında kalan Şeytan Deresi ve Hörgüçkaya bölgesine mevsimin ikinci karının yağmasıyla zirvenin küçük bir bölümü beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışıyla şehir merkezindeki hava sıcaklığı da yaklaşık 16 dereceye düştü.
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