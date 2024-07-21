AJet uçuşları saatlerce rötar yapınca yolcular çileden çıktı! Kabin görevlisinin üzerine yürüdü: "Bana ne sizin yakıtınızdan"

AJet'te Erzurum'dan Ankara ve İstanbul'a seferlerin 5 saat rötar yapması rötar yolcuları gerdi. Münih-Sabiha Gökçen uçuşu da rötar yapınca uçakta sinirler altüst oldu. Bir vatandaş annesinin cenazesine gittiğini söyleyip kabin görevlisini itti.

5 SAATLİK RÖTAR YOLCULARI ÇİLEDEN ÇIKARTTI

Erzurum'da dün akşam saat 19.00, 20.00 ve 21.30'da planlanan Ankara ve İstanbul seferleri 4 ve 5 saat gecikmeli olarak yapıldı. İHA'da yer alan habere göre; yolcularla görevliler karşı karşıya geldi.

Duruma tepki gösteren yolcularla görevliler arasında yaşanan gerginlik üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Seferler 00.30'dan sonra gecikmeli olarak yapıldı.

KABİN GÖREVLİSİNİ İTEKLEDİ

Öte yandan yine AJet'e ait olduğunu öne sürülen bir başka uçakta yaşananların görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu.

Rötar yapan uçakta bir yolcu "Manyak mısınız lan siz! Benim anam öldü, bana ne sizin yakıtınızdan!" gibi sözler sarf edip kabin görevlisiyle tartıştı, görevlinin üzerine yürüyüp itekledi.