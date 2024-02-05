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Erdoğan'ın 'Hatay ve deprem' sözlerine Lütfü Savaş videoyla yanıt verdi: "Hatay halkı hiçbir zaman mahzun ve garip değildir"

05.02.2024 08:28 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ve 6 Şubat depremleri hakkındaki son çıkışı geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'a CHP lideri Özgür Özel'den sonra bir tepki de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan geldi. Savaş, "Bu konuşma Hatay'da çok daha fazla üzüntüyle karşılanmıştır. Hatay halkı hiçbir zaman mahzun ve garip değildir" dedi.

Erdoğan'ın 'Hatay ve deprem' sözlerine Lütfü Savaş videoyla yanıt verdi: "Hatay halkı hiçbir zaman mahzun ve garip değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim takvimi kapsamındaki il ziyaretlerine deprem bölgesinden başladı. Hatay'dan 6 Şubat depremlerine ve yerel seçimlere ilişkin mesaj verirken Erdoğan, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" diye konuşmuştu. Erdoğan'a yanıt veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Hatay halkı şantaja, tehditlere boyun eğmedi, eğmeyecektir" dedi.

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O SÖZLERE ÖZGÜR ÖZEL SERT ÇIKTI

Erdoğan'ın gündem yaratan çıkışı dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de gündemindeydi. Özel, Erdoğan'a tepkisini "Vicdan sahibi, yürek sahibi, akıl sahibi kimsenin bırakın söylemeyi, duymaya bile tahammül edemeyeceği laflar. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?" sözleriyle dile getirmişti.

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SAVAŞ: ERDOĞAN'IN BİRLEŞTİRİCİ, BÜTÜNLEŞTİRİCİ BİR KONUŞMA YAPMASINI BEKLERDİK

Özel'in ardından bir tepki de Lütfü Savaş'tan geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday olan Savaş, dün gece saatlerinde sosyal medyadan paylaştığı videoda Erdoğan'ın konuşmasıyla ilgili şunları söyledi.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği cümleler hepimizi üzmüştür. Bugün İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da deprem olsa Hatay'da yaşananları mı yaşayacağız? Şunu bilmek lazım ki hepimiz bu ülkenin öz evlatlarıyız. Hepimiz bu ülkenin bekası, gelişimi, ayakta kalması için bütün benliğiyle mücadele eden insanlarız. Biz, 24 bin civarında insanımızı kaybettik. Bu acımızla bir yıldır yaşarken, bütün dertlerimizle boğuşurken hepimizin cumhurbaşkanı olduğunu düşündüğümüz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay’da daha birleştirici, bütünleştirici ve herkese eşit bir yaklaşımla herkesin hakkını dağıtıcı bir konuşma ve eylemler zincirini yapmasını beklerdik.

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"HATAY HALKI ŞANTAJA DA TEHDİTLERE DE BOYUN EĞMEZ"

Bu konuşma üzüntüyle karşılanmıştır. Hatay’da çok daha fazla üzüntüyle karşılanmıştır. Hatay halkı hiçbir zaman mahzun ve garip değildir. Şantaja boyun eğmemiştir. Ayrıca Hatay halkı hiçbir zaman Fransızların da tehdidine boyun eğmedi. Ondan önce de tehditlere boyun eğmedi. Ondan sonra da eğmedi, bundan sonra da eğmeyecektir.

"BİZ BU ŞEHRİ EBEDİ TÜRK YURDU YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bütün benliğiyle ‘Hatay’ı nasıl kurtarırız’ diye 20 yıl mücadele eden bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü biliyoruz. Hatay’ı Türkiye Cumhuriyeti devletine emanet etmiştir. İşte o emanet edilen coğrafyanın belediye başkanı olarak, peygamber efendimizi de çok iyi biliyoruz. ‘Bir saatlik adalet, 70 yıllık nafile ibadetten eftaldir’ diyor. Biz; hak, adalet, eşitlik konusunda taviz vermeden aynı zamanda şehrine sahip çıkarak bu şehri ebedi Türk yurdu yapmaya devam edeceğiz, her türlü olumsuzluğa rağmen. 31 Mart, bu haykırışın, bu ayakta duruşun, bu tekrar dirilişin simgesi olacaktır. 31 Mart'ta buluşmak üzere.”

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Lütfü Savaş Hatay Recep Tayyip Erdoğan
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