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Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken İsrailli çifte gözaltı

11.11.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’daki Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrail uyruklu karı koca, polis tarafından gözaltına alındı.

Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken İsrailli çifte gözaltı

Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda iddiaya göre, yeni yapılan ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Çamlıca Kulesi’nin restoran bölümüne gelen İsrailli N.O. ve M.O. adlı evli çiftin, kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf videolarını çektikleri ileri sürüldü.

KULE GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Çekim sırasında kendi aralarında konuşan karı-kocanın, kayıt yaptıkları sırada Recep Tayyip Erdoğan’ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri iddia edildi. Kendi aralarında konuşan çiftin, Erdoğan’ın evini çektiklerini duyduğu öne süren bir kule görevlisi, olayı polise aktardı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine de iletilen olayın ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele polisi, N.O. ve M.O.’yu gözaltına aldı. Gözaltına alınan çiftin, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü öğrenildi. N.O. ile M.O.’nun ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın gün içinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Recep Tayyip Erdoğan
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