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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı'ndan ortak açıklama

11.11.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı'ndan ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türk ve Macar girişimcilerin Afrika kıtasındaki yatırımlarını büyük takdirle karşılıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100. yıldönümü münasebetiyle 2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız.

Konsey toplantımız 2016 yılında Macaristan'da yakalanan 101 parça tarihi eserin bugün yeniden Türkiye'ye kavuşmasına vesile oldu. Sayın Başbakanın karşısında Macar makamlarına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Yarın İstanbul'da ev sahipliği yapacağım Türk Konseyi zirvesine sayın Orban da iştirak edecek. Stratejik ortağımız Macaristan'la diğer uluslararası platformlarda yürüttüğümüz işbirliğini daha ileri taşımaya kararlıyız.

Bizim için yaslı ada olan şimdi ise Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak ismini koyduğumuz A'dan Z'ye yenilediğimiz bu güzel adamızda yarın ilk toplantımızı yapacağız. Yarınki toplantıya çok büyük önem veriyoruz. Bunu bu konsey toplantısıyla başlatmayı iftihar vesilesi olarak görüyoruz.

Türkiye-AB ilişkelirinin önemini bize her an gerekli desteği veren sayın Orban'a, Macaristan'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Üyelik sürecimize verdiği güçlü desteği her zaman anacağım, anmaya devam edeceğim. Sağladıkları katkıların güçlenerek sürmesini diliyorum. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Recep Tayyip Erdoğan
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