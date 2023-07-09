Erdoğan'ın ziyaretinden günler önce 'Katar' teması! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, Al Thani ile görüştü: 'Özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında...'

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerde önümüzdeki dönemi belirleyecek kritik bir temas bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Katar Emiri Al Thani ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Katar ile Türkiye arasında iş birliği" vurgusu yaptı. Yılmaz ayrıca savunma sanayi ve enerji alanlarına dikkat çekti.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

El Thani ile görüşmelerini sosyal medya hesabından duyuran Cevdet Yılmaz şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile Katar’a gerçekleştirdiğimiz çalışma ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştük. İkili ve heyetler arası yapılan verimli görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanlarını ele aldık.

TOPLAM 95 ANLAŞMA İMZALANDI

Diplomatik ilişkilerimizin 50. yılını kutladığımız bu yıl içinde, Yüksek Stratejik Komite toplantılarının 9.'sunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 8 Yüksek Stratejik Komite toplantısında toplam 95 anlaşma imzaladık.

YENİ PROJELER ELE ALINDI

Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra, özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Katar ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek.

İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği, tüm alanlardaki ilişkilerimizin daha da ilerlemesini sağlayacaktır. Misafirperverlikleri için başta Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani olmak üzere Katar Devleti yetkililerine şükranlarımı sunuyorum."