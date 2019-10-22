HABER

Erdoğan-Putin görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:05 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak" - "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum"

SOÇİ (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin seviyesinin bölgedeki sorunların çözülmesine yardımcı olacağını söyledi.

Putin, Soçi'deki Rusya Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa görüşmesinin basına açık kısmında konuştu.

Suriye'deki durumun zor olduğuna işaret eden Putin, "Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak." dedi.

Putin, Rusya ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilere de değinerek, "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Gerek Türkiye gerekse Rusya, bölgede bulunan tüm ülkelerin çıkarlarına uygun olarak bu bölgedeki tüm sorunların cevaplarını bulmamıza yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Binlerce öğrenciden asker selamıBinlerce öğrenciden asker selamı
Demirköprü Barajı’na yayın balığı takviyesiDemirköprü Barajı’na yayın balığı takviyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Son dakika: Hayrettin Kaldırımcı ve Muharrem Köse hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kritik isimler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın yazdığı mektupla ilgili açıklama

AK Parti'den Trump'ın mektubuyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz

MSB'den 22.01 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron ve İran'a sert tepki!

Erdoğan'dan sert tepki: Teröristlerle görüşüyor

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.