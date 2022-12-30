HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihini belirledi' iddiası! Canlı yayında tarih verdi

'Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihini belirledi' iddiası! Canlı yayında tarih verdi

30.12.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı seçimine odaklandı. Haziran'da yapılması planlanan seçimlerin erkene alınma iddiası gündem oldu. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesinde seçimlerin erkene alınmasının konuşulduğu öne sürüldü. Canlı yayında gündem olan iddianın sahibi Barış Yarkadaş, erkene çekileceği iddia edilen seçimin tarihini de açıkladı.

'Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihini belirledi' iddiası! Canlı yayında tarih verdi

2023'te yapılacak seçimlere az bir süre kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili parti ve siyasi liderinden gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı üyesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı 45 dakika sürdü.

AA-20221229-29864439-29864433-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_MHP_GENEL_BASKANI_BAHCELI

ERKEN SEÇİM İDDİASI! TARİH VERİLDİ

Ziyarette ne konuşulduğu merak edilirken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, canlı yayında yaptığı açıklamada AK Partili isimlere dayandırdığı iddiasında seçimlerin erkene çekilmesinin konuşulduğunu ve tarih olarak 9 Nisan'ın öne çıktığını açıkladı.

Gül ve pasta detayı... Erdoğan'la Bahçeli arasında kritik görüşme Gül ve pasta detayı... Erdoğan'la Bahçeli arasında kritik görüşme

ŞENTOP 6 NİSAN'I İŞARET ETMİŞTİ

Erken seçim iddialarıyla ilgili olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler paylaşıldı! Aselsan ve Baykar...Görüntüler paylaşıldı! Aselsan ve Baykar...
Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!
EYT sonrası siyaset ve iş dünyasından peş peşe açıklamalarEYT sonrası siyaset ve iş dünyasından peş peşe açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan erken seçim

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

'Beni aradın' düellosunda son perde!

'Beni aradın' düellosunda son perde!

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: En ağır tablo...

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: En ağır tablo...

Yıkımına başlandı! İmamoğlu: Anahtar teslim İBB'ye verilecek

Yıkımına başlandı! İmamoğlu: Anahtar teslim İBB'ye verilecek

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.