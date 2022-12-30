'Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihini belirledi' iddiası! Canlı yayında tarih verdi

2023'te yapılacak seçimlere az bir süre kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili parti ve siyasi liderinden gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı üyesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı 45 dakika sürdü.

ERKEN SEÇİM İDDİASI! TARİH VERİLDİ

Ziyarette ne konuşulduğu merak edilirken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, canlı yayında yaptığı açıklamada AK Partili isimlere dayandırdığı iddiasında seçimlerin erkene çekilmesinin konuşulduğunu ve tarih olarak 9 Nisan'ın öne çıktığını açıkladı.

ŞENTOP 6 NİSAN'I İŞARET ETMİŞTİ

Erken seçim iddialarıyla ilgili olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum" demişti.

