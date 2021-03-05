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Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu! Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi

05.03.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu! Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi

Zonguldak Ereğli'de koronavirüsle mücadele kapsamında Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nun denetim yapmak üzere girdiği bir eczanede kimse yokken çay içen 3 çalışana ceza yazması ve sonrasında yaşanan diyalog sosyal medyada olay oldu. Kaymakam Çorumoğlu Twitter'da TT olurken, söz konusu görüntülerle ilgili Zonguldak Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Zonguldak Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun denetim yapmak üzere bölgedeki esnafları teftiş ettiği esnada yaşanan diyalog sosyal medyada olay oldu.

Çorumluoğlu, ziyaretleri sırasında girdiği bir eczanede, 3 çalışanın kuralları ihlal ettiklerini belirterek, cezai işlem uygulanacağını söyledi. Çorumluoğlu'nun tutanak tutulacağını söylemesi üzerine eczacılardan biri itiraz etmeye çalışınca "İtirazlarınızı sonra yaparsınız" diye cevap verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kaymakamın yanında getirdiği kameramanın çektiği görüntüler daha sonra, sosyal medya üzerinde tepki topladı.

ZONGULDAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Tepki çeken görüntülerin ardından Zonguldak Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada ''Hadise 26 Kasım 2020 tarihli denetimler sırasında gerçekleşmiştir. Üzerinden üç aydan fazla süre geçen bir diyaloğu dinamik denetim modeline geçilen bir sürecin başlangıcında gündeme getirmek iyi niyetli bir yaklaşım olmayıp, bu tür gerçeğe aykırı spekülatif haber ya da paylaşımlar denetim faaliyetlerinin etkinliği üzerinde ciddi riski oluşturmaktadır'' denildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bazı sosyal medya hesapları üzerinden bugün servis edilen “biz tutanak düzenleyelim, siz itiraz edersiniz” başlıklı paylaşımlarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1 yılı aşkın bir süredir tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını, gerek hızlı bulaşıcılığı gerekse bilhassa yüksek yaş grupları ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımız üzerindeki ölümcül etkisi nedeniyle kamu sağlığı açısından çok ciddi bir risk oluşturmaktadır.

Covid-19 salgını kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda gerekli tedbir ve kurallar belirlenmekte ve aziz milletimizin feraseti ve fedakarlığıyla birlikte başta sağlık çalışanları olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplumsal bir mücadele yürütülmektedir.

Bu kapsamda Ereğli ilçemizde de denetim çalışmaları Kaymakamlığımızın koordinesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idare birimleri, meslek odaları ve kolluk kuvvetlerinden oluşturulan ekiplerimiz tarafından kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Denetim çalışmalarının etkinliği ve sürekliliğini takip ve kontrol amacıyla bu faaliyetlere başta kaymakamımız olmak üzere tüm daire amirlerimiz de bizzat sahada eşlik etmektedirler.

çişleri Bakanlığımızca yayımlanan Genelgelerle esasları belirlenen denetim çalışmalarının temelini rehberlik edici fonksiyon oluşturmakta olup saha denetimlerinde öne çıkarılmak istenilen ana husus toplumsal sorumluluk çerçevesinde duyarlılığın en üst seviye yükseltilmesidir.

Kamuoyuna bugün yaşanmış gibi sunulan hadise 26 Kasım 2020 tarihli denetimler sırasında gerçekleşmiştir. Üzerinden üç aydan fazla süre geçen bir diyaloğu içerisinde bulunduğumuz kontrollü normalleşme döneminde ve esasını rehberliğin oluşturduğu dinamik denetim modeline geçilen bir sürecin başlangıcında gündeme getirmek iyi niyetli bir yaklaşım olmayıp, bu tür gerçeğe aykırı spekülatif haber ya da paylaşımlar denetim faaliyetlerinin etkinliği üzerinde ciddi riski oluşturmaktadır.

Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu, bireysel tutum ve davranışlarımızın ilin risk durumuna ve buna bağlı olarak uygulanacak tedbir seviyelerine doğrudan etki edeceği kontrollü normalleşme döneminde, temizlik, maske, mesafe temel prensipleri ile salgınla mücadele kapsamında alınan diğer tedbirlere toplumsal sorumluluk çerçevesinde tam olarak uyulmasının gündemde yer alması herkes açısından en hayırlısı olacaktır.''

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) sosyal medya kaymakam Zonguldak

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