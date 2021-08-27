MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Erkan Özerman, Edis’i topa tuttu: Çok tehlikeli

Erkan Özerman, Edis’i topa tuttu: Çok tehlikeli

27.08.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı bir törende ödül alacağı sırada kendisini beklemeyerek salonu terk eden Edis’i eleştiren organizatör Erkan Özerman, yaptığı yeni açıklamalarla genç popçuyu topa tuttu. Ünlü organizatör, "Kültürsüz özgüven çok tehlikeli" dedi.

Erkan Özerman, Edis’i topa tuttu: Çok tehlikeli

Erkan Özerman ile şarkıcı Edis arasında ilk gerilim, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Zirve ve Kariyer ödüllerinde yaşanmıştı.

Ünlü şarkıcı Edis, katılmış olduğu törende Erkan Özerman'ın ödül almak için sahneye çıktığı esnada yerinden kalkarak, salondan ayrılmaya çalışmıştı. Bunu görerek sinirlenen ve sahnede mikrofonu eline alan Özerman, "Çocuğum Edis... Gel buraya. Büyükler sahneye çıktığı zaman saygıyla izlenir. Arkanı dönüp, gidemezsin ama şimdi gidebilirsin." sözleriyle, şarkıcıyı azarlamıştı.

Erkan Özerman, Edis'i topa tuttu: Zamanla öğreneceksinErkan Özerman, Edis'i topa tuttu: Zamanla öğreneceksin

Yaşanan gerilimin ardından Erkan Özerman'dan yeni açıklamalar geldi. Şalom'dan Zehra Çengil'e konuşan Özerman, Edis'i adeta topa tuttu.

a

"BİR BÜYÜĞÜ OLARAK UYARDIM"

Erkan Özerman, konuyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Çocuğu haşladı, bağırdı çağırdı, canına okudu dediler. Ben de bantı aldım ve televizyona çıktım, ne dediğimi gösterince herkes sustu. 'Ben bu mesleğe başladığımda sen doğmamıştın, baban da doğmamıştı. Bu mesleğin kıdemli bir abisi konuşurken, kalkıp ayağa dışarı çıkılmaz. Şimdi git' dedim. Kızılca kıyamet koptu. Ben onu bir büyüğü olarak uyardım"

ERKO_1

"KÜLTÜRSÜZ ÖZGÜVEN ÇOK TEHLİKELİ"

Sözlerini sürdüren Özerman, "Bundan sonra bilsinler ki, bazı sanatçılar ben bir yerdeysem ve böyle bir şey yaparlarsa başlarına bu gelecek. Menajer, sanatçının yanında çanta taşıyan veya konserleri ayarlayan değil, onları yetiştiren insandır. Türkiye’de menajer yok, ajans var. Ben hiçbir şeyi karşılaştırmıyorum. Herkes kendi devrini yaşıyor fakat onu doğru ve dürüst yapmaktır mühim olan. Özgüven dediğiniz şey kültürle beraber gelirse başarıdır, kültürsüz bir özgüven çok tehlikelidir. Eğitimsiz bir güven, kendine ve cemiyete çok zarar verir. İşte elektronik bir dünyanın getirdiği büyük dejenerasyon…" diyerek polemiğin fitilini ateşledi.

Şarkıcı Edis’ten alkışlanacak hareketŞarkıcı Edis’ten alkışlanacak hareket


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pınar Altuğ tekneden paylaştı! Kayınvalidesi kayıtsız kalmadıPınar Altuğ tekneden paylaştı! Kayınvalidesi kayıtsız kalmadı
Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradıÜlkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradı
Büyük aşkta kriz! Apar topar döndüBüyük aşkta kriz! Apar topar döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Öğretmen olabilecekler

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Öğretmen olabilecekler

Apple'ın açığını bulmuştu, servet sahibi oluyor

Apple'ın açığını bulmuştu, servet sahibi oluyor

Cesetler kanalizasyona yığıldı, ölü sayısı arttı

Cesetler kanalizasyona yığıldı, ölü sayısı arttı

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! Yenileri geliyor

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! Yenileri geliyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aleyna Tilki dayanamadı! "Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız"

Aleyna Tilki dayanamadı! "Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla...

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla...

Erkekler beni akşam yemeğine götürüp...

Erkekler beni akşam yemeğine götürüp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.