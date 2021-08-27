Erkan Özerman, Edis’i topa tuttu: Çok tehlikeli

Erkan Özerman ile şarkıcı Edis arasında ilk gerilim, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Zirve ve Kariyer ödüllerinde yaşanmıştı.

Ünlü şarkıcı Edis, katılmış olduğu törende Erkan Özerman'ın ödül almak için sahneye çıktığı esnada yerinden kalkarak, salondan ayrılmaya çalışmıştı. Bunu görerek sinirlenen ve sahnede mikrofonu eline alan Özerman, "Çocuğum Edis... Gel buraya. Büyükler sahneye çıktığı zaman saygıyla izlenir. Arkanı dönüp, gidemezsin ama şimdi gidebilirsin." sözleriyle, şarkıcıyı azarlamıştı.

Yaşanan gerilimin ardından Erkan Özerman'dan yeni açıklamalar geldi. Şalom'dan Zehra Çengil'e konuşan Özerman, Edis'i adeta topa tuttu.

"BİR BÜYÜĞÜ OLARAK UYARDIM"

Erkan Özerman, konuyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Çocuğu haşladı, bağırdı çağırdı, canına okudu dediler. Ben de bantı aldım ve televizyona çıktım, ne dediğimi gösterince herkes sustu. 'Ben bu mesleğe başladığımda sen doğmamıştın, baban da doğmamıştı. Bu mesleğin kıdemli bir abisi konuşurken, kalkıp ayağa dışarı çıkılmaz. Şimdi git' dedim. Kızılca kıyamet koptu. Ben onu bir büyüğü olarak uyardım"

"KÜLTÜRSÜZ ÖZGÜVEN ÇOK TEHLİKELİ"

Sözlerini sürdüren Özerman, "Bundan sonra bilsinler ki, bazı sanatçılar ben bir yerdeysem ve böyle bir şey yaparlarsa başlarına bu gelecek. Menajer, sanatçının yanında çanta taşıyan veya konserleri ayarlayan değil, onları yetiştiren insandır. Türkiye’de menajer yok, ajans var. Ben hiçbir şeyi karşılaştırmıyorum. Herkes kendi devrini yaşıyor fakat onu doğru ve dürüst yapmaktır mühim olan. Özgüven dediğiniz şey kültürle beraber gelirse başarıdır, kültürsüz bir özgüven çok tehlikelidir. Eğitimsiz bir güven, kendine ve cemiyete çok zarar verir. İşte elektronik bir dünyanın getirdiği büyük dejenerasyon…" diyerek polemiğin fitilini ateşledi.



