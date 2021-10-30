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Erkan Özerman’ın çalışanından skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

30.10.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde yıllardır düzenlediği Best Model yarışmacılarından taciz iddialarının hedefi haline gelen Erkan Özerman hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Erkan Özerman'la uzun yıllar çalışan ve ismini vermek istemeyen bir oyuncu menajeri, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman ile ilgili bomba iddialarda bulundu.

Erkan Özerman’ın çalışanından skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Erkan Özerman'la uzun yıllar çalıştığını iddia eden ve ismini vermek istemeyen bir oyuncu menajerinden şoke eden iddialar geldi.

Röportajda, Erkan Özerman'la uzun yıllar çalıştığını ifade eden ismini vermek istemeyen oyuncu menajeri, "Erkan Bey, 'Best Model benim erkek haremimdir' diyen ve bu yarışmayı kendisi için düzenlediğini söyleyen birisidir. Best Model'da jüriden çıkan sonucun bir önemi yoktur. Her zaman Erkan Özerman'ın istediği yarışmacılar derece alır. Jön olanlardan biri ile birlikte olduğuna şahit olan, bir modacı arkadaşımız var" ifadelerini kullandı.

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"KIVANÇ TATLITUĞ’A ÇIPLAK FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJ YAPTI"

Onur Akay'ın "Bu jön sarışın mı esmer mi?" sorusuna ise "Esmer" yanıtını veren menajer, "Çok şeye şahit olduk ve olanlar var. Yine bir başka modacı arkadaşımız Ramaza Roma Paris'te şu olaya şahit olmuştu. Erkan Özerman bir marjinal kulüpte Kıvanç Tatlıtuğ'a makyaj yaptırarak foto çekimleri yaptırmış. Kıvanç bu resimleri moda çekimleri sanıyormuş Oysa Erkan Özerman kasasına şantaj için çekim yaptırmış ve yıllar sonra o fotoğraflarla şantaj da yaptı." dedi.

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PASTA KRİZİNDE NE OLDU?

Mesela hatırlarsınız bir pasta krizi de yaşanmıştı. Erkan Özerman güya verdiği bir partide Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafı ile gelen pastaya sinirlenmiş ve geri göndermişti. Aslında o pastayı bile kendi yaptırmıştı" iddialarında bulundu. Esmer jönün kim olduğu ise sosyal medyada merak konusu oldu.

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DAVA AÇILDI

Adını vermek istemeyen menajer, “Erkan Özerman'ın hakkında davalar açılmaya başladı. Burada konuşamayacağımız çok şey ifadelerde yer alacaktır zaten.” diyerek röportajını tamamladı.


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Kıvanç Tatlıtuğ
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