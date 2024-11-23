Erkek arkadaşı yeni telefon satın alınca tüm kirli çamaşırları ortaya çıktı! Erkek arkadaşının yasak aşkını böyle öğrendi

TikTok'ta "catstoriesss" kullanıcı adıyla paykaşım yapan bir kadın 4.5 milyon izlenmeye ulaşan kadın, "Erkek arkadaşlarının telefonlarını karıştırmamakla övünen tüm kızlar için" notunu ekledi. Her şey genç kadının sevgilisinin yeni bir iPhone almasıyla başladı ancak tüm kişilerini ve kısa mesajlarını kaybetmişti. Genç kadının sevgilisi ondan numarasını kaydedebilmek için ona bir kısa mesaj göndermesini istedi. Ancak işler hiç hesapladığı gibi olmadı.

Şaka olması için sevgilisine, "Hey seksi, naber?" yazılı bir mesaj gönderdi.Erkek arkadaşı bu mesaja şöyle cevap verdi: "Hey, şu anda konuşamam. Beş dakika içinde sana mesaj atacağım." diyerek cevap verdi. Sevgilisinin şaka yaptığını düşünen genç kadın konuşmaya devam etti.

İkili eve vardığında sevgilisi koşarak tuvalete gitti ve "Be gece buluşmaya ne dersin?" mesajını yolladı. TikToker hala onun oyun oynadığını varsayıyordu. Ancak sevgilisinin kendisini aldattığını sonraki mesajlarda anladı. Daha sonrasında sevgilisiyle yüzleşti ve ona son iki yıldır başka biriyle görüştüğünü itiraf etti.