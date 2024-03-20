Erkek arkadaşının eski sevgilisine benzediği için resmen garsonu taciz etti! Sosyal medyada gündem yarattı... "Beni iğrendiriyorsun"

TikTok'ta Syd kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın, kendisinin ve diğer garson arkadaşlarının müşterileriyle yaşadığı tuhaf deneyimlerini paylaştığı hesabıyla popüler. Son olarak bir mesai arkadaşının yaşadığı tuhaf durumdan söz eden Syd, "Kadın onu erkek arkadaşının kendisini aldattığı eski sevgilisine benzetince işler bir anda kontrolden çıktı. Sürekli olarak bir şeylerden şikayet edip garsonun işini zorlaştırmaya çalışıyordu" dedi.

Garsonun sonunda isteklerin ve şikayetlerinin bitmemesi üzerine müşteriye davranışının nedenini sorduğunu ifade eden Syd, "Müşteri ona, 'Evet, bir sorun var, sen tam da erkek arkadaşımın beni aldattığı kıza benziyorsun. Beni iğrendiriyorsun' dedi. Gerçekten böyle bir şey olduğuna inanamadık" ifadelerini kullandı.

TikTok videosunun popüler olmasından sonra kullanıcılar gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Onlara servis yapması için başka bir arkadaşımdan rica ederdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu gerçekten tahammül edilemez bir durum" yorumunu yaptı.