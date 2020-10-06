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Erkek elbisesinden sonra Gucci markalı beslenme çantası da gündem oldu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

İtalyan lüks moda devi Gucci her ürettiği tasarımla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak bir beslenme çantasını tanıtan marka yine sosyal medyada gündem oldu.

Erkek elbisesinden sonra Gucci markalı beslenme çantası da gündem oldu

Erkekler için yaptığı elbise ile sosyal medyanın en çok konuşulan meselelerinden biri olan moda devi Gucci belli ki daha da adından söz ettirmek istiyor.

Elbisenin etkisi henüz geçmemişken bir beslenme çantası tanıtan lüks moda markası yine dikkatleri üzerine çekti.

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Plastik çantanın üzerinde aç bir çocuk ve kedi yer alıyor. İtalyan tasarımcı çanta hakkında şunları söylüyor: 'Eski beslenme çantalarını anımsatan yapılandırılmış kulplu çanta, çocukluk temalı bir tasarıma sahip.'

Söz konusu çanta, 2.210 sterlinlik fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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