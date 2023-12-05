Sosyal medya 'Takma Diş Kraliçesi'nin değişim videosunu konuşuyor! İlk haliyle son hali arasında uçurum var... "Bu resmen dolandırıcılık"

Teksas'ta yaşayan 37 yaşındaki Jessica Wheeler, göz kamaştırıcı dönüşüm videoları sayesinde sosyal medyada fırtınalar estirdi. Fenomen isim son yaptığı paylaşımıyla herkesi bir kez daha şaşırttı. Beden pozitifliğini savunan Wheeler gönderisine, "Başkasının sizin hakkınızdaki fikrinin sizin gerçeğiniz olmasına izin vermeyin" notunu ekledi. Fenomen ismin son paylaşımı sosyal medyada dikkatleri çekti.

BAMBAŞKA BİR KİŞİYE DÖNÜŞTÜ

Videoda gri bir peruk takarak kamera karşısına geçen Wheeler, ilk olarak cildine kalın bir fondöten tabakası sürdü. Temel makyajını cömertçe uyguladıktan sonra, kameraya bir dizi korkunç yüz ifadesi yaparken kaşlarını da çizdi. Ardından ise kamera karşısına tamamen başka bir şekilde geldi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü değişim karşısına şaşkına döndü. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu resmen dolandırıcılık" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten inanılmaz" yorumu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise "Gerçek olamayacak kadar iyi" notunu ekledi.