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    4. Sosyal medya 'Takma Diş Kraliçesi'nin değişim videosunu konuşuyor! İlk haliyle son hali arasında uçurum var... "Bu resmen dolandırıcılık"

    Sosyal medya 'Takma Diş Kraliçesi'nin değişim videosunu konuşuyor! İlk haliyle son hali arasında uçurum var... "Bu resmen dolandırıcılık"

    05.12.2023 09:29 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 'Takma Diş Kraliçesi' lakabıyla adılan fenomen Jessica Wheeler değişim videoları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Makyaj becerilerini sergilediği videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Wheeler hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Fenomen ismin makyajsız bir şekilde başladığı ve bir anda bambaşka bir kişiye dönüştüğü son videosu da sosyal medyada bir hayli konuşuldu.

    Teksas'ta yaşayan 37 yaşındaki Jessica Wheeler, göz kamaştırıcı dönüşüm videoları sayesinde sosyal medyada fırtınalar estirdi. Fenomen isim son yaptığı paylaşımıyla herkesi bir kez daha şaşırttı. Beden pozitifliğini savunan Wheeler gönderisine, "Başkasının sizin hakkınızdaki fikrinin sizin gerçeğiniz olmasına izin vermeyin" notunu ekledi. Fenomen ismin son paylaşımı sosyal medyada dikkatleri çekti.

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    BAMBAŞKA BİR KİŞİYE DÖNÜŞTÜ

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    Videoda gri bir peruk takarak kamera karşısına geçen Wheeler, ilk olarak cildine kalın bir fondöten tabakası sürdü. Temel makyajını cömertçe uyguladıktan sonra, kameraya bir dizi korkunç yüz ifadesi yaparken kaşlarını da çizdi. Ardından ise kamera karşısına tamamen başka bir şekilde geldi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü değişim karşısına şaşkına döndü. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu resmen dolandırıcılık" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten inanılmaz" yorumu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise "Gerçek olamayacak kadar iyi" notunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Teksas değişim
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