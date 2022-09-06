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Erken seçimi işaret ederek açıkladı! Yunanistan'ı karıştıracak iddia: Değiştirecek

06.09.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’da ana muhalefet lideri Aleksis Çipras’tan ülkedeki seçimlere ilişkin ortalığı karıştıracak iddialar geldi. Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in gelecek yılın bütçesi için yapılacak görüşmelerden önce erken seçime gidebileceğini söylerken bunun için seçim yasasında değişiklik tasarladığını iddia etti. Çipras, telefon dinleme skandalı ve ülkedeki ekonomik durumun Miçotakis'e baskı oluşturduğunu vurguladı. Anketlere göre iki isim arasındaki fark ilk defa yüzde 6'lara düşmüştü.

Erken seçimi işaret ederek açıkladı! Yunanistan'ı karıştıracak iddia: Değiştirecek

Yunanistan seçimleriyle ilgili ülkeyi karıştıracak bir iddia, ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras tarafından ortaya atıldı. Erken seçimi işaret eden Çipras, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in erken seçime gitmek için seçim yasasında değişiklik yapmayı tasarladığı iddiasında bulundu. Son anketlerde iki isim arasındaki farkın ciddi oranda azaldığı ve Miçotakis hükümetine halk desteğinin düştüğü görülüyordu. İşte detaylar...

"ERKEN SEÇİME GİTMEK İÇİN SEÇİM YASASINDA DEĞİŞİKLİK TASARLIYOR"

Yunan devlet ajansı AMNA'nın haberine göre, Çipras, partisinin siyasi sekreterliğine hitabında genel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Normal görev süresi temmuz 2023'te dolacak Miçotakis'in, gelecek yılın bütçesini masaya yatırmadan önce erken seçime gitmek için seçim yasasında değişiklik tasarladığını öne süren Çipras, hem ülkedeki telefon dinleme skandalının hem de ülkedeki genel ekonomik zorlukların Miçotakis'e baskı oluşturduğunun altını çizdi.

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Yunanistan'da son genel seçim temmuz 2019'da düzenlenmişti. Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi (YDP) yüzde 39,85 oy oranı ile 300 sandalyeli parlamentoda 158 sandalyenin sahibi olarak tek başına iktidara gelmişti.

ANKET SONUÇLARINA GÖRE MİÇOTAKİS İLE İLGİLİ SON DURUM NASIL?

Ülkede yapılan güncel bir kamuoyu araştırması, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetine halk desteğinin azaldığını ortaya koymuştu.

Kamuoyu araştırma şirketi GPO'nun 1000 kişinin katılımıyla 22-24 Ağustos'ta yaptığı anketin sonucunda, Başbakan Miçotakis ile ana muhalefet lideri Çipras arasında son 3 yılda yüzde 8-10 düzeyinde seyreden farkın, ilk defa yüzde 6 seviyelerine düştüğü görülmüştü.

Ankete katılanların yüzde 31,4'ü "yarın seçim olsa" YDP'ye, yüzde 25,1'i ise SYRIZA'ya oy vereceğini söylemişti. (AA)

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