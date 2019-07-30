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Erkenci Kuş'ta final öncesi Can ve Sanem aşkında sürpriz gelişme! Erkenci Kuş 50. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

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SİNEMA TV  | 30.07.2019 02:11 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinin 50. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Final yapmaya hazırlanan Erkenci Kuş'un yeni bölümünde, Can ve Sanem arasında şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Can, Sanem'e büyük bir sürpriz hazırlayacak. İşte Erkenci Kuş 50. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Başrollerinde Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokaslan ve Berat Yenilmez'in yer aldığı sevilen romantik komedi dizisi Erkenci Kuş, 51. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

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Erkenci Kuş'un finalden bir önceki bölümünde ise Sanem ve Can aşkında yeni gelişmeler yaşanacak. Erkenci Kuş'un yeni bölümü 30 Temmuz Salı akşamı Star TV'de yayınlanacak.

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ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Erkenci Kuş dizisinin 50. yeni bölümünde; Can, Sanem'e büyük bir sürpriz hazırlayacak. Gidişinin ardından Sanem'in çektiği acıları Emre'den öğrenen Can, ona büyük bir sürpriz hazırlar. Yaşadıkları maceranın ardından rakip ajansın kampanyayı almak üzere olduğunu anlaşılır, Can Sanem’in de yardımıyla sıra dışı bir fikir geliştirir.


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