Erkenci Kuş'ta Sanem ve Can'ın dağ evinde romantik anları! Erkenci Kuş 35. yeni bölüm fragmanı izle

Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerde oynadığı Erkenci Kuş'un 23 Mart Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 35. yeni bölümünde Can ve Sanem arasındaki romantik sahneler dikkat çekecek.

Erkenci Kuş'ta her konuşmaları kavgaya dönüşen iki aşık sık sık da yakınlaşıyor. Ama aralarındaki inatlaşma bir türlü bitmiyor. Polen ve Yiğit her ikisi için endişe duyuyorlar. Sanem ve Can İstanbul'a döndüğünde ise tüm düğüm çözülüyor. Can, Polen'e dersini veriyor. Polen Hüma ile dertleşirken Sanem gerçekleri ondan duyuyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can ve Sanem arasındaki kıskançlık krizi iyice büyür ve Can sonunda pes edip, Sanem’i kaçırır. Can, Sanem ile konuşup sorunlarını halletmek için baş başa kalabilecekleri bir dağ evi ayarlar. Fakat ikisi de burada da rahat durmaz, konuşmaları tartışmaya döner ve inatlaşmaya devam ederler. Bir yandan da eğlenceli bir gün geçirirler. Sanem ve Can’ın bir anda ortadan kaybolması özellikle Polen ve Yiğit’i tedirgin eder. Polen ikisinin barışacaklarından korkup, Hüma’dan destek ister. Acaba baş başa kalmaları, Sanem ve Can’ın arasındaki buzları eritmeye yetecek midir?