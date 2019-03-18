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Erkenci Kuş'ta Sanem ve Can'ın dağ evinde romantik anları! Erkenci Kuş 35. yeni bölüm fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 18.03.2019 02:48 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinin 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'un yeni bölümünde zor günleri geride bırakan Can ve Sanem aşk tazeliyor. Dağ evinde romantik bir hafta sonu geçiren Can ve Sanem arasında evlilik diyalogları da dikkat çekiyor. Can ise şirkete geri dönünce sürprizle karşılaşıyor. İşte Erkenci Kuş 35. yeni bölüm fragmanı.

Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerde oynadığı Erkenci Kuş'un 23 Mart Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 35. yeni bölümünde Can ve Sanem arasındaki romantik sahneler dikkat çekecek.

Erkenci Kuş'ta her konuşmaları kavgaya dönüşen iki aşık sık sık da yakınlaşıyor. Ama aralarındaki inatlaşma bir türlü bitmiyor. Polen ve Yiğit her ikisi için endişe duyuyorlar. Sanem ve Can İstanbul'a döndüğünde ise tüm düğüm çözülüyor. Can, Polen'e dersini veriyor. Polen Hüma ile dertleşirken Sanem gerçekleri ondan duyuyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Can ve Sanem arasındaki kıskançlık krizi iyice büyür ve Can sonunda pes edip, Sanem’i kaçırır. Can, Sanem ile konuşup sorunlarını halletmek için baş başa kalabilecekleri bir dağ evi ayarlar. Fakat ikisi de burada da rahat durmaz, konuşmaları tartışmaya döner ve inatlaşmaya devam ederler. Bir yandan da eğlenceli bir gün geçirirler. Sanem ve Can’ın bir anda ortadan kaybolması özellikle Polen ve Yiğit’i tedirgin eder. Polen ikisinin barışacaklarından korkup, Hüma’dan destek ister. Acaba baş başa kalmaları, Sanem ve Can’ın arasındaki buzları eritmeye yetecek midir?

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